Compromís no donarà suport a cap declaració institucional de l’Orgull a Castelló que excloga les persones trans

Compromís per Castelló ha avançat que no donarà suport a cap declaració institucional amb motiu del Dia de l’Orgull LGTBIQ+ que no incloga de manera explícita els drets de les persones trans. En la Junta de Portaveus prevista per a aquest dilluns 23 de juny, la coalició ha deixat clar que no participarà en cap operació de pinkwashing que obvie els atacs legals i polítics que el col·lectiu trans està patint arran de les modificacions legislatives impulsades pel govern del PP i Vox.

“Compromís no anem a participar de cap pinkwhashing dels partits que retallen drets a les persones trans. La 'T' del col·lectiu LGTBI vol dir justament persones trans i, per això, qualsevol declaració institucional de cara al dia de l'Orgull que no incloga a aquesta part del col·lectiu no tindrà el nostre suport, perquè en Compromís no pensem deixar-les enrere”, ha manifestat el portaveu municipal, Ignasi Garcia.

La coalició ha registrat una proposta pròpia perquè l’Ajuntament es posicione en contra dels canvis impulsats pel Consell en la Llei Trans valenciana, un text que havia sigut pioner en l’Estat en el reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere. La nova redacció elimina drets fonamentals, desmantella espais de participació com el Consell Consultiu Trans i obri la porta a pràctiques de conversió sota l’eufemisme d'acompanyament voluntari.

Des de Compromís asseguren que aquesta reforma suposa un retrocés sense precedents en els drets del col·lectiu LGTBIQ+, i especialment de les persones trans. Per això, demana que el govern de Begoña Carrasco inste a la Generalitat a revertir els canvis, restablir la prohibició explícita de les pseudoteràpies i recuperar el diàleg amb el moviment LGTBIQ+.

Amb aquesta postura, Compromís recorda que el compromís amb l’Orgull ha de ser coherent i valent, i que no es poden invisibilitzar ni deixar de costat les persones que més estan patint les conseqüències de les polítiques regressives. En conseqüència, la coalició mantindrà el veto a qualsevol declaració institucional buida que pretenga representar l’Orgull sense defensar els drets de totes les persones que en formen part.