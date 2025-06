Compromís reivindique un nou espai a l’associació veïnal del centre de Castelló

Compromís per Castelló ha traslladat al govern municipal la necessitat urgent de garantir un nou espai per a l’associació de veïns de la zona centre, tal com va prometre l’alcaldessa Begoña Carrasco. La coalició alerta que, tot i l’anunci de fa mesos, el consistori encara no ha donat resposta a la situació d’aquest col·lectiu, que actualment ocupa un local compartit al carrer Ensenyança, insuficient per a desenvolupar les seues activitats.

Ignasi Garcia, portaveu el grup municipal de Compromís a l'Ajuntament de Castelló. / Mediterráneo

Des de Compromís recorden que l’entitat compta amb una llarga trajectòria a la ciutat i que el local actual, a més de ser molt reduït, és compartit amb altres col·lectius, fet que dificulta greument el seu funcionament. La situació s’ha tornat més urgent des que es va posar en marxa el Centre d’Envelliment Actiu d’Antoni Maura i es van reubicar diverses associacions, fet que ha fet més necessari trobar un nou espai.

“El govern de la senyora Carrasco va prometre que abans d’estiu tindrien un nou espai, però no han complit la seua paraula”, ha afirmat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia. “Estem parlant d’una associació d’una llarga trajectòria a la nostra ciutat que no té un espai adequat, i és important que la senyora Carrasco complisca el que va dir. En Castelló hem vist com, en els darrers dies, altres col·lectius i associacions sí que han tingut un local gràcies a l’ajuntament, però per algun motiu als veïns del centre ens dona l’esquena.”

Demanda veïnal

Compromís trasllada així la demanda veïnal i reclama que es trobe una solució com més prompte millor, per evitar que la manca d’un espai adequat pose en perill la viabilitat i continuïtat de l’associació. “Precisament al centre, on l’associacionisme veïnal no és tan fort com en altres barris, cal cuidar i donar suport a aquests col·lectius que vertebren la vida comunitària. No pot ser que el govern municipal mire cap a un altre costat i no els ajude”, han conclòs des de la coalició.