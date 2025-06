Curioso hallazgo en las inmediaciones del aeroclub de Castelló durante Sant Joan

Durante la noche de Sant Joan, una de las más festivas y multitudinarias del año en Castellón, miles de personas se congregaron en las playas del Grau para dar la bienvenida al verano entre hogueras, música y celebraciones. El ambiente, marcado por la tradición de los saltos sobre el fuego y los deseos lanzados al mar, se vivió con intensidad hasta bien entrada la madrugada.

En medio de esta noche mágica, un curioso hallazgo llamó la atención en las inmediaciones del aeroclub del Grau, generando sorpresa entre algunos asistentes.

Una culebra bastarda macho

Pedro González, bombero del Ayuntamiento de Castelló, explica que varios ciudadanos advirtieron a agentes de la Policía Local sobre la presencia una culebra bastarda macho. Tras recibir el aviso, los agentes contactaron con el cuerpo de bomberos para que se desplazaran hasta la zona y se encargaran de capturarla, puesto que se encontraban de guardia en prevención por la zona. El hombre asegura que este tipo de reptiles no tiende a atacar, sino a huir.

González dice que la captura de este animal "fue rápida", ya que no se podían arriesgar a que se marchase. La gente que estaba por los alrededores apenas se percató y continuó con la fiesta. "Intentamos meterla en una caja que llevábamos nosotros acondicionada para este tipo de situaciones, pero como era muy grande, me la llevé en la mano, nos fuimos a un campo bastante abierto donde no hubiera casas alrededor y la soltamos", expresa el bombero. Además, afirma que posiblemente pudo llegar a la zona por el transporte de las ramas para las hogueras, colándose entre estas.

Curiosidades

"Las culebras autóctonas de Castellón son la bastarda, la de escalera y la de herradura. La única que tiene un poco de veneno es la bastarda, pero es muy difícil que te lo inyecte porque los colmillos los tiene detrás de la garganta, que es con lo que muerden a los ratones para que se disuelvan y entonces digerirlos. El colmillo no es para atacar y envenenarte, sino para su propia digestión mientras están comiendo", cuenta González.

El tamaño de una culebra bastarda macho puede superar con facilidad los 2 metros de longitud, siendo más grandes que las hembras. Además, suelen presentar un color verdoso o marrón oliva, con tonalidades oscuras en la parte superior del cuerpo y una línea clara en el dorso del ojo. Su cabeza es alargada y robusta, con ojos grandes y redondeados, dándole un aspecto vigilante.

Suelen ser activas durante el día, especialmente en climas cálidos, son excelentes cazadoras y se alimentan principalmente de lagartijas, roedores, aves e incluso otras serpientes. Su nombre, "bastarda", hace referencia a su tamaño y fuerza poco comunes. Además, no presenta un peligro real para las personas y cumple una función esencial y beneficiosa para controlar poblaciones de roedores.

Otro caso en Castelló

Hace tan solo 20 días que hubo un caso muy similar en un taller de Castelló, cuando un operario abrió el capó de un coche y se topó con el reptil enroscado entre cables y piezas.

La intervención fue limpia y sin sobresaltos. La serpiente, de comportamiento esquivo, fue recuperada sin daños y trasladada a un paraje natural donde pudo reanudar su vida silvestre.