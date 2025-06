Toma nota porque comienza ya la obra en el párking de la avenida del Mar de Castelló: ¿Podrás seguir aparcando allí?

El Ayuntamiento de Castelló ya lo tiene todo preparado para dar inicio a las obras de reforma del recinto del antiguo Mercado de Lunes, en la avenida del Mar, que se convertirá en un aparcamiento disuasorio y que se incluye dentro de la segunda fase del proyecto de la zona de bajas emisiones y que suma también la rehabilitación de otras 14 calles del centro de la capital de la Plana, principalmente las ubicadas en las inmediaciones del instituto Ribalta y de la plaza Huerto Sogueros. Una cuestión que obliga a que los trabajos estén finalizados antes de terminar este año.

Por este motivo, el consistorio iniciará este miércoles las obras de remodelación de este recinto y no lo hará a la vez cerrando al aparcamiento todo el estacionamiento, si no que lo hará por fases con el fin de permitir que la ciudadanía que lo necesite pueda seguir estacionando en las zonas que no estén ocupadas por la reforma. El objetivo es evitar molestias.

Unos trabajos que comenzarán por la parte que recae sobre la calle Músico Perfecto Artola.

Al mismo tiempo, mañana ya se podrá estacionar también en el párking exterior de Refeyme, según confirmaron fuentes municipales al periódico Mediterráneo.

Adecentarán el recinto con más de 400 plazas y eliminarán el actual edificio que acogen unos antiguos aseos que daban servicio al Mercado del Lunes en esta ubicación, hace años.

El nuevo parking contará con zonas verdes, arbolado y parterres y será similar al espacio de aparcamiento que está ubicado hoy en día entre el Palau de la Festa y la Comisaría de la Policía Nacional, en el PAU Sensal.