Simó aposta per una executiva continuista per al PSPV de Castelló de cara al 2027

L’agrupació local del PSPV de Castelló celebra aquest dimecres la seua assemblea, emmarcada al procés de renovació ordinari del partit, que conformarà la nova executiva per afrontar el camí a les eleccions del 2027.

L’hotel Jaime I de la capital de la Plana acollirà, a partir de les 19.30 hores, el conclave que pretén ser un punt i seguit per a l’agrupació socialista. L’actual secretari general, Rafa Simó, podrà seguir, en principi sense obstacles, amb el full de ruta que inicià ara fa poc més d’un any quan va assumir el lideratge de l’agrupació amb l’objectiu principal de cosir-la i encarar-la per tal de recuperar el govern municipal d’ací a dos anys.

Una sola proposta

Aquest dilluns, data límit marcada des de País, només s’havia presentat una proposta per a la nova executiva que acompanyarà a Simó, descartant-se així alternatives impulsades des de sectors crítics com el de Germán Renau.

La llista registrada per a l’executiva està marcada també pel continuisme, en considerar-se que s’han obtingut bons resultats en aquest any des de la seua activació. En concret, l’òrgan tindrà 35 membres en la seua nova etapa, un més que ara. Dels noms que es coneixeran hui, pràcticament 30 corresponen a persones que ja en formen part.

Els noms propis

Dins de la part més alta de la cúpula de l’agrupació, com ja va avançar Mediterráneo, el polític del Grau situarà una vegada més a la senadora Eva Redondo, persona de la seua màxima confiança, com a secretària d’Organització, que ve a ser a la pràctica la número dos.

Tampoc es produiran canvis entre els titulars de les tres sotssecretaries. El regidor i portaveu adjunt a l’Ajuntament, José Luis López, es mantindrà al capdavant de la sotssecretaria de Polítiques Socials i com a adjunt d’Organització. D’altra banda, Federico Arnau serà sotssecretari de Ciutat Viva. I, per acabar, l’edil Jorge Ribes s’encarregarà de la sotssecretaria d’Estratègia i Model de Ciutat.

Grups de treball

Tanmateix, mirant cap a la cita amb les urnes, Simó té previst posar en marxa diferents grups de treball més reduïts i específics. Per això, es crearan tres àrees.

La primera, Identitat Local i Barris, girarà al voltant d’àmbits com les festes o la cultura. La segona, Pilars del Benestar, estarà centrada a matèries com la sanitat, l’educació, l’habitatge o la igualtat. Finalment, Construïm l’Alternativa afrontarà qüestions electorals.