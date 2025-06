Compromís Almassora i Castelló urgeixen "explicacions" i "mesures" enfront les males olors al Serrallo

Els grups de Compromís a Castelló i Almassora alerten dels diversos episodis de males olors i contaminació atmosfèrica que han afectat greument veïns i veïnes d’Almassora i Castelló, especialment a la zona del Grau. Aquests olors, persistents i intenses, han generat molèsties, irritacions i preocupació entre la població.

Per això, Compromís reclama una investigació seriosa i urgent per part de totes les administracions competents per identificar l’origen de les olors, fer públiques les dades ambientals disponibles i garantir que no es torne a repetir una situació similar.

"Respiram el pitjor aire"

El portaveu d’Almassora, Julià Gómez, indica que “fa pocs dies denunciàvem que a Almassora respirem el segon pitjor aire de tot el País Valencià. Esta setmana, a més, hem patit més olors, més irritacions i més molèsties preocupants”. Així, “exigim a l’alcaldessa d’Almassora i també a l’alcaldessa de Castelló que es prenguen mesures immediates i urgents”, sentència.

En el mateix sentit, Ignasi Garcia, portaveu a Castelló denuncia que l’episodi de fortes olors a gas necessita una resposta molt transparent per part de les administracions. Per això, “demanem que es mapegen les cridades al 112 per saber on es va detectar el problema, i que es publiquen totes les dades disponibles, incloses les actuacions dels Bombers de Castelló”.

Demanen un estudi de salut pública

Compromís també planteja que es duga a terme un estudi de salut pública per part de la Conselleria de Sanitat, per comprovar si hi ha un increment de patologies relacionades amb la qualitat de l’aire a les zones afectades.

A més, demana la coordinació de les conselleries de Medi Ambient, Sanitat, Indústria i Emergències, juntament amb els ajuntaments de Castelló i Almassora, per trobar solucions definitives a aquest problema que afecta la salut i qualitat de vida de la ciutadania.