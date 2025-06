Castelló recupera el premio Capla de dibujo para las nuevas generaciones

Un galardón que marcó a varias generaciones de castellonenses, de la capital y de toda la provincia. ¿Quién no recuerda la silla plegable, la gorra con visera, la caja de colores Alpine y las láminas especiales que la extinta Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castelló repartía cada año, a los cientos de niños y niñas, sobre todo en la década de los 60 a los 80, que se convertían en artistas al natural por un día con la basílica de Lledó, la plaza Mayor con el Fadrí y la concatedral, Santa Clara o la Magdalena como escenarios de su bodegón.

Vuelve el premio Capla (de Castelló de la Plana). Y lo hace 51 años después de su creación, en 1974, y de permanecer grabado a fuego en la memoria sentimental de la ciudad y de media provincia, tanto, que en los últimos tiempo incluso generó un hashtag que logró ser trending topic en X a nivel nacional en 2012 y que decía que «#NoEresDeCastellón si no participabas en el Premio Capla de la Caja de Ahorros solo para arramblar la cadireta y las ceras o colorines».

Una edición renovada

Fue el trampolín, el aliciente desde bien pequeños, para muchos escolares a los que se les daba bien dibujar, y que, con los años, se convertirían en artistas de nivel mundial.

Y ese espíritu colectivo con el arte por bandera es lo que ahora recupera la Fundación Caixa Castelló junto con el Ayuntamiento de Castelló y Caixabank, con una edición renovada, inclusiva y adaptada a los nuevos tiempos. Será el 17 de octubre, en la plaza Mayor, convocando a 500 escoplares de todos los centros de la capital, bajo el lema Mi ciudad, de la que cada participante deberá plasmar su rincón favorito.

La alcaldesa, junto al gerente de la Fundación y la directora territorial de Caixabank, tras el acuerdo. / Mediterráneo

La iniciativa se acordó en una reunión de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; la directora territorial de CaixaBank en la Comunitat y Región de Murcia, Olga García; y el gerente de la Fundació Caixa Castelló, Leopoldo Monfort, con el foco puesto en fomentar la creatividad, la sensibilidad artística y reforzar el vínculo de los jóvenes con su entorno a través del arte.

Podrá participar el estudiantado de Primaria, así como niños con discapacidad pertenecientes a entidades sociales locales. CaixaBank entregará a cada participante, como se hacía antaño, un kit con mochila, lápices de colores y una lámina DINA4 para plasmar. Y ellos pondrán su creatividad.

El jurado y los premios

El jurado estará compuesto por representantes del Ayuntamiento de Castelló, CaixaBank y la Fundació Caixa Castelló, entre otros. Las obras serán evaluadas según criterios de creatividad, originalidad, relación con el tema, uso del color y expresión personal.

Se otorgarán premios individuales y colectivos: uno por cada curso de Primaria (seis en total) y tres premios en la categoría de discapacidad.

Y habrá un premio especial para toda la clase del niño o niña del dibujo ganador.

Además, las obras ganadoras se expondrán en la oficina All In One Castelló de CaixaBank.