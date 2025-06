Consenso en Castelló para pedir la continuidad de Cevisama y apoyar al sector cerámico

El pleno del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este jueves por consenso y con el voto a favor de todos los grupos políticos (PP, Vox, PSOE y Compromís) la declaración institucional de apoyo al sector cerámico. Al contrario que sucedió en la Diputación Provincial en la que la corporación de esta institucional no llegó a un acuerdo al presentarse dos textos diferentes en el pleno de la misma, el consistorio de la Plana sí que ha abogado por la defensa conjunta de este sector. La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha agradecido la implicación de todos los grupos políticos por llegar a este consenso "que es muy importante para defender a este sector que es un modo de vida para muchos vecinos de Castellón y de la provincia".

Así, el texto al que la corporación municipal ha dado luz verde recoge la disposición del Ayuntamiento de Castelló por dar apoyo a la mejor solución que propongan para la promoción de Tile of Spain, mejorando la feria Cevisama o con cualquier otro formato que proponga el sector; solicitar a todas las administraciones a que colaboren el todas las acciones que contribuyan a defender el presente y futuro del sector cerámico; y pedir al gobierno de España a que aumente las inversiones en redes eléctricas de la provincia para asegurar el aumento real de demanda eléctrica y solicitar a la Generalitat valenciana a que active con carácter urgente una mesa de trabajo con todos los agentes del secgor y las instituciones implicada para garantizar la continuidad de Cevisama con un proyecto sólido, innovador y adaptado a los nuevos retos. Además, los cuatro grupos municipales han mostrado la voluntad municipal de colaboar activamente en todas las acciones que contribuyan a defender el presnete y el futuro del sector cerámico castellonense.

Por otra parte, el pleno municipal también ha aprobado una declaración institucional presentada por el grupo municipal del PSOE para reclamar más medios en el Servicio de Inspección Ténica de Vehículos (ITV) de Castelló debido a los retrasos que existen a la hora de dar cita. El texto solicita a la sociedad que gestiona este servicio que elabore un plan de mejora de las estaciones de servicio, recogiendo en este sentido la necesidad de más medios técnicos y humanos para lograr un servicio más ágil y eficiente y que refuerce de forma urgente la estación de Castelló, primero con más medios humanos y, si procede, con el refuerzo de más estaciones móviles en la capital de la Plana.

Carril bici en Matilde Salvador

En otro orden de cosas, las autoridades también han dado luz verde al nuevo Reglamento del Bicicas, un servicio que se puso en marcha en 2008 y que en la actualidad recoge 300.000 desplazamientos. En el transcurso del debate de este punto del pleno, aprobado con los votos a favor del PP, Vox y el PSOE y en contra de Compromís, el portavoz valencianista, Ignasi Garcia, ha afirmado que este no es reglamento que la ciudad de Castelló "necesita porque hay gente que queda excluida del servicio al obligar a tener app, smartphone y datos para su utilización". Sin embargo ha reconocido que la llegada del Bicicas supuso un cambio en la movilidad de la ciudad.

Por su parte, el edil socialista Jorge Ribes ha destacado qu es un documento técnico y "continuista" y el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, ha destacado que queda en estudio la posibilidad de que la edad de uso pueda bajar a los 14 años. Además, en el debate sobre la moción de carriles bicis que ha sido desestimada anunció que la ciudad tendrá otro carril bici en la calle Matilde Salvador próximamente.

I Plan de Mayores

El I Plan Municipal para las Personas Mayores también ha sido aprobado este jueves por el pleno munbicipal, con los votos a favor del PP, PSOE y Compromís y la abstención de Vox.

La concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara, ha destacado la importancia del plan ya que tiene como objetivo la potenciación de la autornomía personal y retrasar las situaciones de dependencia. "Tiene tres ejes principales, el de mayores saludables, mayores en la comunidad y mayores empoderados para cuidar de los mayores que tanto queremos", ha dicho. Además, ha recordado que dentro de este plan se encuentra el programa Castellón Acompaña dirigido a las personas con soledad no deseada, social o emocional.

Por su parte, el concejal de Vox Luciano Ferrer, ha justificado su abstención en la aprobación de este documento "porque incorpora elementos ideológicos y está plagado de ideología woke". "Celebraremos estas medidas siempre que sea una política social y sin ideología", ha afirmado.

Homenaje a cinco Policías Locales

Tal y como adelantó este periódico esta misma semana, son cinco los policías locales que recibirán un homenaje por dos diferentes acciones y que ha aprobado el pleno por unanimidad. Jaime Belaire participó en la detención de un ladrón en un intento de escapar por el pantano María Cristina tras participar en una acción delictiva junto a otras personas en l'Alcora.

Además, Ignacio Tirado, Enrique Talavante, Víctor Martín y Jesús Parra tuvieron una decisiva actuación en el incendio que el día 16 de abril asoló el edificio Luropa de Castelló. La alcaldesa, Begoña Carrasco, les ha agradecido su "meritorio" servicio en nombre del Ayuntamiento de Castelló y de la ciudad de Castelló.

Casi 1,3 millones de reconocimientos de crédito

Otro de los debates que se ha producido ha sido sobre la aprobación de casi 1,3 millones de euros en facturas a través de un reconocimiento de crédito que ha criticado tanto el portavoz del grupo municipal del PSOE, Patricia Puerta, como la concejala de Compromís Vera Bou, y que ha defendido el concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Redondo.

Ha sido el tercero de año con el que se pagarán 18 facturas a 13 empresas que han realizado sus servicios correspondientes.

La valencianista Bou ha hecho un ránking "de la vergüenza" con los concejales que más facturas han pagado con reconocimientos de crédito y que,s egún la concejala, encabeza Cristian Ramírez, seguido de Sergio Toledo y Antonio Ortolá. "Es un problema de respto a la ciudadanía y de ética", ha dicho.

Por su parte, la socialista Puerta ha denunciado que este año el gobierno local "lleva ya cinco millones en reconocimientos de crédito" y ha dicho que el 66% de estas facturas "no cuentan con la firma del concejal porque dejan esta responsabilidad a los técnicos". "Dijeron que iban a terminar con los reconocimientos de crédito y, una vez más, es una promesa incumplida", ha reiterado.

El edil de Economía y Hacienda, Juan Carlos Redondo, ha recordado que el Pacte del Grau y l'Acord de Fadrell "pagaron 63 millones por este sistema" y ha destacado que no son facturas olvidadas ni sin control. "En dos años, se han adjudicado 206 contratos por casi 36 millones, lo que supone nueve contratos al mes. 67 de servicios, 73 contratos de suminsitros y 56 de obras. "Ahora, y no antes, hay responsabilidad, gestión y un gobierno que rema en la misma dirección", ha afirmado Redondo en su intervención.

Cae la petición de retirada de competencias a Vidal (Vox) por sus declaración sobre el colectivo LGTBI

Finalmente, la moción que había rpesentado Compromís para pedir la retirada de comptencias al concejal de Familia e Infancia y Comercio por sus declaraciones sobre el colectivo LGTBI ha quedado en el camino, al votar en contra el PP y Vox y a favor el PSOE y Compromís.

Un momento del debate sobre LGTBI donde los socialistas han expuesto la bandera del colectivo en su bancada. / P. A.

En este sentido, Vidal se ha defendido de la acusación de la oposición del "discurso del odio" hacia el colectivo. Tras ver la bandera de este colectivo que los socialistas han mostrado en su bancada, ha cogido la bandera española que tenía detrás en el atril y ha dicho "esta es mi bandera", antes de asegurar "no tener nada en contra de los homosexuales" pero "sí estoy en contra de un colectivo que tiene las ideas sectarias". "No soy homófobo y Vox es el único partido que dice que el que agrede a las mujeres, que le caiga cadena perpetua".

Mediterráneo

"El único odio que hay es el que tiene ustedes hacia las personas que creemos en principios firmes y sólidos, el único odio lo tienen ustedes hacia Vox", ha dicho dirigiéndose a la bancada del PSOE y Compromís. "Ustedes reivindican banderas modernas y no otras que tiene más de 300 años", ha continuado.

Por su parte, el portavoz Garcia ha dicho que las declaraciones de Vidal corresponden a un "patrón y a una voluntad expresa, una estrategia política clara para hacer del odio un instrrumento" y ha pedido a la alcaldesa que quite las competencias a Vial "por coherencia y valentía institucional". "Ustedes quiren coger a la gente para decirle la orientación sexual que tiene que tener", ha destacado.

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo municipal del PSOE, José Luis López, que ha lucido una camiseta con el lema Mi amor no daña, ha defendido a la comunidad LGTBI y ha denunciado: "Continuamos siendo víctimas de la gente de la derecha, no podemos permitir que Vidal y Ortolá nos ataquen porque no somos diferentes a ustedes porque lo que pretenden es volver a meternos en el armario y no lo van a conseguir". "En nuestra infantil hemos tenido que vivir diferente para que no nos pegaran", ha continuado. Una afirmación a la que Vidal a respondido: "Si alguien le agrede a usted, señor López, por homosexual, me tendrá ahí para defenderles, el primero".

López ha explicado: "Ustedes nos agreden verbalmente y ahora Carrasco tiene la oportunidad de cesar a Vidal". "Nuestro amor no daña, su odio, sí", ha terminado López.

Finalmente, el concejal Vicent Sales, ha destacado que Castelló es una ciudad diversa y acogedora "y el resto de la moción que ha presentado Compromís es una moralina". "La democaracia es convivencia pacífica", ha dicho.