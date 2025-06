Guerra sobre el topònim: Castelló respón a Villanueva que "portem segles usant el nom bilingüe»

La guerra per l’ús del topònim de Castelló encetada pel municipi valencià de Villanueva de Castellón es manté viva. Les declaracions de l’alcalde de la localitat de la Ribera Alta, el valencianista Òscar Noguera, demanant en una entrevista publicada per Levante EMV «que siga el de la Plana el que canvie el nom» i revindicant una vegada més el topònim com a propi, a pesar de que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat (TSJCV) va anul·lar el decret del Consell que aprobava el canvi de Villanueva de Castellón per Castelló en la seua forma exclussiva en valencià.

L’Ajuntament de Castelló, que va presentar el recurs davant el TSJCV en gener de 2021, després que en 2020 el Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, a través del Registre d’Entitats Locals de la Direcció General de Régimen Jurídic, Autonòmic i Local donara l’OK al canvi de Villanueva de Castellón, ho té clar.

El portaveu del govern municipal, Vicent Sales, explica alt i clar que «la capital de la Plana usa Castelló i Castellón indistintament des de fa segles, i inclús la web de l’Ajuntament de Castelló és en valencià des de principis d’aquest segle XXI, fa ja 25 anys».

Imatge de l'entrada al municipi de Villanueva de Castellón. / Mediterráneo

«El tema està judicialitzat i, per tant, la justícia dirà», assenyala Sales, que insisteix en que «no hi ha cap dubte de com gastem indistament els dos noms, Castelló o Castellón de la Plana».

Un ‘tira i afluixa’ continu

«Però que els que no han estat capaços i han hagut d’inventar-se un tercer nom perquè amb els dos noms que tenien no s’aclarien... ens diguen que nosaltres que no fem les coses bé és un poco curiós», apostilla el portaveu. Ho diu en resposta a les afirmacions de l’alcalde de Villanueva de Castellón, que va dir que «és complicat que el que no utilitza el seu topònim correctament diga que el nostre és el que crea confussions».

Senyal de tràfic en bilingüe. / Mediterráneo

Amb les espases en alt i el tema recurrit als jutjats per part del municipi valencià, l’informe del secretari municipal de Castelló de la Plana dient que dos localitats amb el mateix nom suposava grans confussions va ser determinant per a la sentència que va revertir el canvi de topònim a la Ribera Alta.

Ja en març d’aques any, quan es va fer oficial la sentència de l’Alt Tribunal valencià, Sales va ser molt explícit al dir que «el TSJCV ha vingut a donar la raó al que sempre hem defensat. Sempre vam dir que era una autèntica barbaritat que se li donarà el mateix nom de la capital de la Plana a un municipi de València, perquè el que provoca és una confusió administrativa amb nombrosos ciutadans, tant de València com de Castelló, perjudicats perquè els seus escrits no arribaven on tocava».