Malos olores en el Serrallo en Castelló: urgen al Consell aclarar qué ha pasado y medidas inmediatas

El grupo parlamentario de Compromís en Les Corts ha registrado una batería de preguntas parlamentarias y una petición formal de documentación para esclarecer el episodio vivido los últimos días en el Grau de Castelló, la playa de Almassora y varios barrios de Castelló, donde centenares de personas sufrieron molestias graves por un fuerte olor a gas.

“Según testigos vecinales, el olor era insoportable y provocó picores de ojos, garganta y dificultades para respirar. Muchas personas contactaron con el 112 y las autoridades, pero no se ofreció ninguna explicación clara sobre el origen de la emisión ni sobre su posible peligrosidad”.

¿Se ha detectado el foco?

Compromís quiere saber si se detectó el foco de la emisión, si se hicieron controles ambientales reales, si la ciudadanía fue protegida y si se ha activado algún protocolo o expediente informativo.

Además, la formación ha solicitado acceso a los datos ambientales registrados entre el 22 y 24 de junio en la zona afectada, las incidencias recibidas por el servicio de emergencias 112 relacionadas con este episodio, y los informes de inspección y protocolos de actuación vigentes en el polígono petroquímico.

"No es la primera vez que pasa"

“Lo que vivimos no es nuevo, pero sí especialmente grave. Las vecinas y vecinos tienen derecho a saber qué está pasando. No saben qué respiran y esto es gravísimo. Exigimos información inmediata, responsabilidades y que se tomen medidas para garantizar que no vuelva a pasar”, ha afirmado el diputado autonómico de Compromís, Vicent Granel.

“No es la primera vez que pasa. Este es un problema estructural que hace años arrastramos. Hace falta más control, más transparencia y más protección para la salud pública”, ha denunciado Granel.

Desde Compromís se insta al Consell a aumentar la frecuencia de las inspecciones ambientales, hacer públicos los datos de calidad del aire en tiempo real y establecer mecanismos de aviso inmediato en la población en caso de cualquier incidente químico o contaminante.

“Nuestro territorio no puede convertirse en una zona donde el aire esté contaminado. Estaremos atentos, exigiremos explicaciones y actuaremos”, ha concluido Granel.