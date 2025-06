A 35 grados en una residencia de ancianos de Castelló: "Es insufrible"

Desesperados. Así es como se sienten los trabajadores de la residencia de personas mayores El Pinar de Castelló, que denuncian que parte del centro está sin aire acondicionado. «Es insoportable. Por la noche la temperatura en muchas de las habitaciones donde duermen los residentes alcanza los 35 grados», aseguran los profesionales que explican que el sistema de climatización lleva varias semanas estropeado. «La solución que nos da la dirección es instalar ventiladores en los pasillos, pero eso supondrá solo un parche».

De titularidad pública aunque de gestión privada, El Pinar cuenta con 140 residentes y está ubicada en la avenida Ferrandis Salvador de Castelló. «Necesitamos una respuesta ya. Los ancianos lo están pasado muy mal debido a las altísimas temperaturas y nosotros trabajamos en unas condiciones deplorables. Acabamos empapados», cuentan varios de los profesionales que insisten en que la peor parte se la llevan los residentes. "Nosotros lo estamos pasando mal, pero lo grave es ver lo que sufren las personas mayores debido a las altas temperaturas que estos días se alcanzan en las zonas del centro donde el aire acondicionado no funciona", añaden.

Además de la falta de climatización, la plantilla denuncia también su precaria situación laboral, con salarios muy bajos y falta de personal. "Por una noche de trabajo nos pagan nueve euros. No hay derecho", aseguran los trabajadores que describen que la nadie quiere trabajar en la residencia "La gente cuando puede se va. Lo único que encuentran son trabajadores sin experiencia que ven lo que hay y no vuelven o, a la mínima, no van a trabajar. Y esa inestabilidad repercute en el bienestar del anciano puesto que no hay personal para atender todas sus necesidades y el que hay no es el adecuado", manifiestan.

La plantilla insiste en que tanto la Conselleria como la empresa Gesmed, encargada de la gestión de la residencia, son conscientes de la situación, pero dan la callada por respuesta. "No atienden nuestras demandas. Estamos ya cansados", sentencian.