El colectivo Lgtbiqa+ de Castelló se moviliza por el Dia del Orgullo

La ciudadanía de Castelló se ha volcado hoy en los actos conmemorativos del Día Internacional del Orgullo Lgtbiqa+. La asociación en defensa de los derechos del colectivo, QueerFest, organizó una concentración y lectura del manifiesto, en la plaza de la Pescadería de Castelló, para no olvidar la lucha.

El colectivo Queerfest Lgtbiqa+ de Castellón ha organizado para estos días varios actos, como la lectura este sábado a mediodía de un manifiesto, donde han mostrado sus reivindicaciones, como que «que nuestra bandera ondee en los mástiles de las instituciones como símbolo de lo conquistado; que no se nos use desde la política o la empresa para lograr más votos o ganancias; que los servicios de apoyo al colectivo sigan funcionando sin recortes; o que la ley trans valenciana no quite derechos adquiridos tras muchos años de lucha», entre otras cuestiones.