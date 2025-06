El Grau de Castelló esclata en festa per Sant Pere

El Grau ja està en festes. Amb una mascletà de Pirotecnia Peñarroja, de casa, SantPere 2025 ha esclatat amb força al districte marítim. Serán 10 dies de celebracions entorn al patró dels mariners i també de la ciutat, amb les reines, María Guzmán y Martina Valerino, com a màximes ambaixadores, i amb la capital mirant a la mar, amb un intens programa d’actes que preveu una setmana intensa, per a tots, menuts i majors, amb actes tots els matins, vesprades i nits.

L’esperada recollida de María i Martina, de la mà dels presidents, Miguel Valerino i Pablo Valerino, acompanyades de les corts d’honor, amb la música (que no falte) de la Unió Musical del Grau ha estat l’inici de la vetllada, amb la desfilada fins a la Tenència d’Alcaldia, on l’alcaldesa, Begoña Carrasco, la ha rebut juntament amb la tinent alcalde del Grau, Ester Giner, i altres autoritats municipials;a més de la reina de les festes de Castelló, Paula Torres.

Les reines i les corts, amb les autoritats, abans de la mascletà d'inici de Sant Pere 2025. / Erik Pradas

En la 72ª edició de les festes graueres, ha sigut el vallero Peñarroja l’encarregat de disparar, a mode pirotècnic, el tret d’eixida a la multitudinària mascletà que ha ensorollit el Grau des del carrerTreballadors de la Mar.

Les penyes donen color als carrers

Però, com ja és tradició, i sobre tot en els darrers anys, les penyes han sigut les gran protagonistes. En un gran desplegament de colors, cada entitat s'ha enfundat la seua tradicional camiseta. De la Colla L’Arrastre a El Congre, Sense Remei, Els Il·legals, Tots per la Borda, La Tribum La Marxa, La Pepa, L’Enredà, Amics del Grau, El Norai, El Nuc o 12100 han anat desfilant amb les xarangues Los Mataos i Indultats com a banda sonora, de nord a sud del districte marítim, beguda en mà, per dir alt i clar que el Grau ja està en festes, que cada carrer és una celebració i que cal viure-ho. En (molts) blaus, grogs, rojos, taronja, verd o rosa... els uniformes d’estiu de la festa han inundat els carrers, amb gent de totes les edats.

Les penyes donen color a la festa grauera. / Erik Pradas

Les penyes, protagonistes de Sant Pere. / Erik Pradas

Música de txaranga

I la música fou protagonista de la nit, amb el concert extraordinari de la Coral Sant Pere i DJ per tot arreu, a més de directes al carrer i al recent inaugurat Escenari Panderola, amb l’Orquestra Welcome Band.

El tradicional sopar de reines i el primer concurs d’emboladors infantils del Grau, en el recinte taurí, va posar la guinda a la primera jornada festera, amb la Comissió de Festes, el Patronat Municipal de Festes i la Federació de Penyes iColles del Grau en l’organització, amb un reforç policial del 5% i reforç del transport públic.

L’alcaldessa va subratllar que «les festes de Sant Pere són una sinergia entre les tradicions i un atractiu turístic amb més de 200 actes programats per a tots els públics».

Avui, encierro i Cavalcada de la Mar

Per a aquest dissabte, dia gran per als més taurins, amb l’encierro de bous cerrils amb exemplars de El Pinar, que obri (11.00 hores) una intensa jornada, amb prova de bou cerril a les 12.00 hores, i la primera jornada del 37é Concurs de Ganaderies TrofeuSant Pere (17.00 h.) ambla Paloma, i amb la Cavalcada del Mar (19.00 h) com a acte central.