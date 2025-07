Compromís alerta: L’edifici de Borrull de Castelló tancat tot i que és clau per centralitzar els serveis socials

"L’edifici rehabilitat dels antics jutjats de la plaça Borrull continua sense ús, malgrat que fa dos anys que el govern municipal va heretar un projecte pràcticament enllestit i amb les obres finalitzades. Tot i que el govern de Begoña Carrasco va assegurar que estaria operatiu abans de Pasqua, ha arribat el mes de juliol i l’espai continua tancat", segons ha denunciat el portaveu del grup municipal de Compromís a l'Ajuntament de Castelló, Ignasi Garcia.

Ignasi Garcia i Pau Sancho a la plaça Borrull. / Mediterráneo

“El Partit Popular continua sense complir la seua paraula d'obrir l’edifici de Borrull per a albergar espais de benestar social tant de la Generalitat com del govern municipal. La senyora Carrasco ha sigut incapaç de posar en funcionament un projecte que va trobar pràcticament enllestit i acabat en el moment en què va arribar al govern”, ha declarat el valencianista este dimarts.

Des de Compromís per Castelló defensen la proposta iniciada pel govern del Botànic, que plantejava traslladar a aquest espai els Serveis Socials de la Generalitat i de l’Ajuntament. "L’objectiu era centralitzar l’atenció a la ciutadania en un edifici públic, accessible i molt ben connectat: amb parada del TRAM, línies d’autobús urbà i interurbà, Bicicas, pàrquing públic i parada de taxi", ha afirmat Garcia.

Així mateix, la proposta de la formació permetria també reduir la despesa pública, ja que la Generalitat paga actualment desenes de milers d’euros anuals en lloguers per allotjar oficines que podrien estar en un edifici propi. Alhora, ajudaria a descongestionar espais municipals com l’edifici de Quatre Cantons, que ja ha quedat insuficient per acollir els serveis socials locals.

En els últims dos anys, "el govern de Begoña Carrasco ha anunciat en diverses ocasions l’obertura imminent de Borrull: primer a la tardor, després abans de Nadal, més tard per Pasqua... i ara l’estiu avança sense novetats". Per això, Compromís reclama reactivar el projecte tal com es va concebre, posar-lo en funcionament al més prompte possible i donar ús a una infraestructura clau per a la ciutat.