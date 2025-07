Toda la información de los toros, la torrà y el desfile de Sant Pere 2025

Cientos de vecinos degustaron ayer la tradicional torrà de la sardina con motivo de las fiestas de Sant Pere que tuvo lugar en la explanada de la lonja organizada por la Cofradía de Pescadores y la concejalía de Consumo del Ayuntamiento de Castelló. Durante el acto, al que asistió la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, junto a otras autoridades así como los máximos representantes de las fiestas en honor al santo marinero, María Guzmán, Martina Valerino, Pablo Valerino y Miguel Valerino, se han repartido 700 kilos de sardinas del Grau, así como pan y 250 litros de vino entre el público asistente.

Galería | Torrà de sardinas en el Grau en Sant Pere / Kmy Ros

Kmy Ros

En este sentido, la alcaldesa Begoña Carrasco destacó la importancia de «mantener vivas la señas de identidad que nos distinguen como pueblo y que debe seguir siendo transmitida para que no se pierda la esencia entre las generaciones de graueros».

Multitudinario y divertido desfile por la entrada del toro / Kmy Ros

Por otra parte, el festejo taurino popular de la tarde se saldó con una joven del Grau de 18 años herida por una vaca, según confirmaron fuentes municipales al periódico Mediterráneo. «Al parecer no le ha dado tiempo a entrar en el cadafal y el astado le ha causado lesiones que no afectan a ningún vaso importante», señalaron las mismas fuentes. Tras una primera asistencia en la enfermería habilitada en el recinto fue trasladada para seguimiento al Hospital General y en principio la cogida no revestía gravedad. El festejo continuó y no fue suspendido.