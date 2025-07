Revientan un cristal del balcón de la vivienda de la teniente de alcalde del Grau de Castelló

La teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, ha denunciado este martes a través de la su perfil en la red social Facebook que una persona "ha decidido esta madrugada venir a mis casa para reventar mi balcón y asustar a mi familia".

La máxima responsable política del distrito maritimo muestra unas fotografías en las que se aprecian el cristal roto y piedras en sus inmediaciones y asegura que no parará hasta saber quien ha sido el causante de este destrozo.

Imagen de la terraza de la vivienda con el cristal del balcón roto. / Facebook Ester Giner

"No hay derecho, mi familia no tiene la culpa y no tiene que soportar un acto así porque yo haya decidido dedicarme a la política", ha escrito en el post. "Crear odio entre partidos políticos hace que ocurran estas cosas", prosigue Giner, quien anuncia que va a seguir dedicándose al 100% a la gente del Grau, "a todos, ya que gobernamos para todos sin dejar a nadie de lado, aunque haya gente que se moleste".