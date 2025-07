Celebració de Sant Pere al Grau de Castelló: Galeria de fotografies i programa de festes

Els veïns del Grau i visitants continuen gaudint de les festes en honor a Sant Pere amb diversos actes que ahir es van centrar en els bous, la música i les visites oficials que van realitzar els màxims representants festers a la residència i centre de dia El Pinar, a la residència militar de la Plana i a l’Autoritat Portuària.

A més, el districte marítim va acollir la II edició del concurs infantil de retallades amb bous alternatius organitzada per la penya La Marxa i que va comptar amb una gran participació.

Visita a al residència militar La Plana per part dels representants festius. / ERIK PRADAS

A més, durant tot el dia, la ciutadania va eixir al carrer per a participar, també, en el tancament i la prova de vaques, en esta ocasió de la ramaderia de Germán Vidal; la masterclass de zumba i balls llatins i dels jocs infantils que ahir va patrocinar la colla Els Il.legals.

Visita de las reinas de las fiestas del Grau a la residencia militar La Plana / Erik Pradas

Visita a l'Autoritat Portuaria on van ser rebuts pel president de la entitat, Rubén Ibáñez. / Mediterráneo

De moment, tal com van explicar fonts municipals, les festes s’estan desenrotllant amb «normalitat i tranquil·litat» malgrat el gran nombre de persones que durant estos dies ixen al carrer, va dir el regidor de Seguretat, Antonio Ortolá.

Galería | El Grau disfruta de su desfile de peñas / Toni Losas

La jove ferida per asta de vaca torna a casa

No obstant això, cal recordar que una jove de 18 anys va ser ferida per asta d’una vaca dilluns passat quan no li va donar temps d’entrar en el cadafal. Fonts sanitàries van confirmar a este diari que ahir va ser donada d’alta de l’Hospital General després de ser tractada «de la ferida superficial».

Galería | Intensa jornada taurina en Sant Pere 2025 / Toni Losas

En la jornada d’ahir tampoc va faltar el teatre amb la interpretació de l’obra Les apariencies enganyen per part del grup de teatre Baladre.

Hui tindrà lloc el tradicional sopar de pa i porta que reunirà a centenars de veïns en el Moll de Costa del Grau.