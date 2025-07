Compromís insisteix: les famílies reclamen recuperar l’espai verd i reforçar la seguretat en un espai emblemàtic de Castelló

Compromís per Castelló ha reclamat al govern municipal que atenga les demandes de les famílies usuàries del parc del Forn del Pla, a la plaça Sant Roc, després de més de dos mesos sense resposta. Tal com ha explicat la coalició, els arbustos que es van plantar durant la inauguració del parc -com a part del projecte original- van desaparéixer en menys d’una setmana, i la petició de reposar-los continua sense atendre’s.

“Ni una setmana van durar els arbustos del recentment inaugurat parc del Forn del Pla i Compromís vam traslladar al govern de la senyora Carrasco la petició de les famílies usuàries, no només de recuperar eixa part verda del parc tal com deia el seu projecte original, sinó també amb mesures de seguretat que no s'han implantat i són necessàries en un parc infantil on hi ha tants xiquets i xiquetes”, ha explicat el portaveu de la formació valencianista, Ignasi Garcia.

Les famílies de la zona han demanat, a més, reforçar la seguretat de l’espai amb tanques de protecció també al tram del carrer Sant Fèlix, per on encara circulen vehicles. Segons expliquen, la zona de baixes emissions no funciona com una zona residencial real i hi ha risc per als xiquets i xiquetes que juguen al parc. Compromís considera que aquestes mesures són imprescindibles per garantir la seguretat d’un espai pensat per a la infància.