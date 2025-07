Ja és oficial: Collazos opte a presidir la Junta de Festes de Castelló amb 83 avals de tot el món de la festa

Raúl Collazos Martín ha presentat este matí en dependències municipals la seua candidatura per a ser elegit president de la Junta de Festes per l’Assemblea que se celebrarà el pròxim 19 de juliol, i que es regirà pels Estatuts del Patronat Municipal de Festes, la reforma dels quals ha entrat recentment en vigor. És lúnica candidatura presentada.

La candidatura encapçalada per Raúl Collazos es presenta sota el lema Orgull del passat, il·lusió pel futur que resumeix el respecte per les tradicions de la ciutat i pel treball desenvolupat en els últims anys, així com la consciència que s’obri una nova etapa en què els festers, de nou, triaran l’òrgan encarregat de concebre i gestionar les festes de Castelló dins del Patronat Municipal de Festes.

En el moment de presentar la candidatura que ell encapçala, s’ha mostrat "emocionat i conscient de la responsabilitat que espera assumir en poques setmanes". “La pròxima Junta de Festes serà triada, de nou, pels festers i sabem que això és una gran responsabilitat i que hem d’iniciar, si som elegits, un camí amb nous horitzons.” Pel que fa a l’actual Junta de Festes, la candidatura encapçalada per Collazos representa una línia de continuïtat, “encara que anem a actuar de manera diferent, amb la responsabilitat de gestionar les nostres festes amb el suport, esperem, dels membres de l’Assemblea”.

Collazos i el seu equip es mostren molt optimistes respecte al resultat de l’elecció. El cens provisional, que és el que regeix per a atorgar els avals (vint com a mínim per a cada candidatura), està compost per 114 persones, de les quals quinze, per mandat estatutari, no poden atorgar avals (membres del consell rector i les autoritats).

Raúl Collazos ha aconseguit reunir 83 avals, fet que impedeix, de facto, que cap altra candidatura puga reunir els suports que els estatuts exigixen per a ser admesa. De fet, el candidat ha rebut el suport de tots els col.lectius festius més importantscom son la Federació de Colles, les gaiates, els ens vinculats, l'Aljama, grups de danses i de teatre, entre altres, segons ha pogut conèixer el periódico Mediterráneo.

Per esta raó, la previsió és que Collazos es convertisca, el pròxim 19 de juliol, en el nou president de la Junta de Festes, el primer elegit pels festers des de 2018. L’encara candidat s’ha mostrat profundament agraït pel suport unànime rebut per part del món de la festa. Al llarg de les pròximes setmanes, Collazos donarà més detalls sobre la composició del seu equip i els objectius que s’ha marcat per als pròxims dos anys.

Raúl Collazos Martín és un home amb una àmplia trajectòria festera. Va iniciar el seu camí a la gaiata 14, Castalia, encara que ha sigut el seu pas per la Gaiata 8, Portal de l’Om —de la qual va arribar a ser president— el que ha marcat el seu recorregut. Així mateix, i en diferents etapes, ha sigut membre de la Junta de Festes.

Este dijous, la secretaria general de l'Ajuntament obrirà els sobres de la candidatura de Collazos per a vore si és tot correcte.