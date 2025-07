Festes de Sant Pere: Galeries de fotos, videos i la programació al complet després del ‘sopar de pa i porta’

Un any més, el sopar de pa i porta va resultar ser un èxit de participació. Multitud de veïns del districte marítim es van acostar fins al Moll de Costa per a gaudir de la jornada malgrat les altes temperatures. A esta cita no van voler faltar ni l’alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, ni els regidors de la corporació municipal, tal com fan durant totes les festes en honor a Sant Pere.

A més a més, les reines de les festes, al costat de les dames i els acompanyants, van visitar a la Policia Local del Grau on van ser rebuts pel regidor de Seguretat Ciutadana, Antonio Ortolá, al costat del comissari de la Policia Local, Francisco Catalán. Durant la jornada d’ahir va tornar a causar sensació la desfilada de les penyes que va discórrer pel centre del Grau i on els participants van lluir coloristes disfresses.

TONI LOSAS

Per altra banda, l’Ajuntament de Castelló posarà en marxa un reforç especial del transport públic els dies 4 i 5 de juliol. En aquestes jornades, des de les 22.00 hores i fins a les 6.00 hores aniran eixint vehicles TRAM i busos des de la parada de la Rotonda del Centenari, cada 15 minuts alternant-se vehicles TRAM amb autobús.

Els busos realitzaran un recorregut que connectarà el Grau amb la plaça Cardona Vives i després fins a la plaça Borrull, mentre que la línia TRAM efectuarà el seu recorregut habitual fins a l’UJI, va explicar el regidor de Mobilitat, Cristian Ramírez.

Aquesta freqüència de cada 15 minuts, que suposarà fins a 30 eixides previstes, només es veurà interrompuda a les 3.30, les 4.30 u les 5.30 hores. Els busos que van al Grau com el TRAM mantindran els seus horaris habituals fins a les 22.00 hores.