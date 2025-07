Compromís denuncia la falta d'accessibilitat del Menador de Castelló

Compromís per Castelló ha reclamat al govern municipal que actue amb urgència per garantir l’accessibilitat del Menador Espai Cultural. Tal com ha explicat la coalició, l’edifici presenta escales en tots els accessos i només disposa d’una plataforma mecànica pensada per a pujar una única persona amb mobilitat reduïda. Aquest sistema, a més de ser lent i poc pràctic, fa inviable l’entrada simultània o àgil de diverses persones usuàries i impedeix el desenvolupament normal d’activitats inclusives.

Un problema de l'anterior legislatura

La manca d'accessibilitat d'aquest edifici és un problema que s'arrossega des de ja fa anys. De fet, en el 2017 el Consell Sénior del PP ja va recollir signatures contra la manca d'accessibilitat d'aquest edifici i Begoña Carrasco--que estava a l'oposició-- va assegurar que demanaria al tripartit resoldre les deficiències. Malgrat això, el govern municipal anterior --en el qual estava Compromís-- no va solucionar la problemàtica. Ara, la pilota està al sostre del PP i Compromís, des de l'oposició demana el que no va aconseguir fer el seu govern local.

Reivindicació

Ara Compromís es fa ressò de la denúncia que es va fer a la darrera reunió de la Mesa de Persones amb Discapacitat, on les associacions participants van descartar de manera unànime el Menador com a ubicació per a possibles actes al voltant del Dia de les Persones amb Discapacitat. Segons van expressar, no volen fer activitats en un espai al qual no poden accedir amb dignitat, segons Compromís.

A banda d'això, Compromís denuncia que la regidora de Benestar Social, Maica Hurtado, fa tres mesos que no assisteix a les reunions d’esta Mesa, malgrat ser un espai de diàleg i treball amb les entitats que representen el col·lectiu.

Un edifici vetat

“En dos anys ni Carrasco ni Hurtado han fet res per millorar l'accessibilitat del Menador, arribant al punt que les associacions que treballen en persones amb discapacitat no volen organitzar res al principal espai del que disposa l'Ajuntament de Castelló per fer aquestes xarrades”, ha advertit el regidor Pau Sancho.

Des de Compromís consideren imprescindible donar una solució immediata a aquesta situació i garantir que tots els espais municipals siguen realment accessibles per a tota la ciutadania.