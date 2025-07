Busca't en la galeria de fotografies i el vídeo del Dia de les Paelles de les festes de Sant Pere del Grau de Castelló

El Grau de Castelló d’ha vestit de gala este divendres per a acollir un dels actes més multitudinaris de les festes de Sant Pere del Grau: el Dia de les Paelles. Més de 7.000 assistents, entre els quals es trobava l’alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, al costat del seu equip de govern així com els membres de la corporació municipal, han cuinat paelles, en una jornada en la qual s’han repartit 6.500 quilos de llenya, 6.000 d’arena i 7.500 de gel en una calorosa jornada que ha tingut lloc en el passeig Buenavista i que ha batut rècord d’assistència. A l’acte també han assistit les reines de les festes de Sant Pere i els presidents, María Guzmán i Martina Valerino al costat de Pablo Valerino i Miguel Valerino, al costat de tota la comissió. Tampoc s’han perdut l’esdeveniment els col·lectius del Grau, les penyes i colles, així com diversos partits polítics.

Día de las Paellas en el Grau. / Mediterráneo

Molts han sigut els que han cuinat la seua pròpia paella en un ambient distés, jovial i divertit, uns altres l’han encarregada i alguns l’han gaudida en restaurants de la zona.