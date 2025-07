Galeries, videos i programació | ‘Cagada’ del mans amb premi i esglai, carafal adaptat i animada desfilada a les festes de Sant Pere

Les festes del Grau van encarar ahir la seua recta final amb un dels actes més tradicionals, la cagada del mans, el premi del qual, de 1.000 euros, va anar per a un membre de la colla L’Arrastre, que va jugar al número 115, segons van informar fonts de la Comissió del Bou a este periòdic. Els participants en este conegut acte van poder participar en comprar una papereta per 5 euros.

Una 'cagada' vale 1.000 euros / Kmy Ros

No obstant això, i malgrat l’alegria de l’afortunat, durant l’acte també es va produir un esglai. Segons van explicar fonts oficials de l’àrea de Seguretat Ciutadana al periòdic Mediterrani, un xiquet «ha rebut un colp del mans» i va ser assistit pels servicis sanitaris situats en el lloc on celebrava l’esdeveniment, si bé, va quedar amb la seua mare una vegada atés. «Ha sigut de caràcter lleu», van dir les mateixes fonts oficials després de confirmar el succés.

D’altra banda, i durant la vesprada en la qual un dia més van ser protagonistes les penyes i les collas els membres de les quals es van disfressar per a participar en la desfilada i entrada del bou, el Grau va comptar amb la visita del director general d’Interior de la Generalitat Valenciana, Vicent Huet.

Participativa desfilada al Grau per les festes de Sant Pere / Kmy Ros

Acompanyat per la tinenta d’alcalde del districte marítim, Ester Giner, i la regidora de Festes, Noelia Selma, Huet ha visitat el recinte taurí coincidint amb la cinquena jornada del XXXVII Concurs de Ramaderies Trofeu Sant Pere dins dels festes en honor a Sant Pere. Giner li va mostrar a Huet el nou carafal adaptat especialment per a persones amb mobilitat reduïda, que s’ha instal·lat per primera vegada, gràcies a la col·laboració amb l’Ajuntament d’Onda, que ha cedit el mateix.

Selma, Huet i Giner, ahir, al recinte taurí. / KMY ROS

Hui tindrà lloc el tradicional Dia de les Paelles que se celebrarà, a partir de migdia, en el passeig Buenavista i on participaran les collas, penyes, comissió de festes i grups d’amics que compartiran la jornada gastronòmica.