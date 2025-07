Ignasi Garcia (Compromís): “Fem oposició des de la proposta perquè aspirem a recuperar el govern de Castelló”

Compromís per Castelló ha fet balanç dels dos primers anys de legislatura des de l’oposició municipal, amb una acció marcada pel treball propositiu i la defensa del model de ciutat més igualitari, sostenible i democràtic davant les polítiques regressives del govern del Partit Popular i Vox.

Segons ha destacat el portaveu Ignasi Garcia, la coalició ha interposat recursos i presentat al·legacions en àmbits clau com l’ús de l’espai públic, la llengua, la mobilitat, la gestió de l’aigua, les ordenances fiscals o el model de festes.

“Hem al·legat al projecte de ciutat de Begoña Carrasco per fer que Castelló siga una ciutat amb una millor mobilitat, que defense els nostres orígens, que respecte els espais públics per a l'ús democràtic de la ciutadania... Hem al·legat, en definitiva, per fer un Castelló millor i més igualitari”, ha resumit Garcia, qui ha afegit que la coalició fa oposició “des de la proposta perquè aspirem a recuperar el govern”.

Espai públic i el nom de Castelló

Compromís va ser l’únic grup polític que va interposar un recurs contenciós administratiu contra l’ordenança del PP i Vox que restringeix l’ús de l’espai públic, després que es fera servir per impedir una xarrada feminista a la plaça Isabel la Catòlica.

La coalició defensa que aquest espai ha acollit històricament activitats de col·lectius socials i juvenils, i que les noves restriccions van respondre a “una voluntat de silenciar les veus crítiques”. Per això, Compromís va actuar per garantir que les places continuen sent un lloc de trobada, expressió i participació ciutadana.

Vera Bou, Ignasi garcia i Pau Sancho, regidors de Compromís en l'Ajuntament de Castelló. / Victoria Pitarch

En defensa del valencià, Compromís també ha recorregut la decisió del govern municipal d’eliminar la denominació exclusiva en valencià del nom de la ciutat. La coalició va advertir que aquest canvi s’estava fet sense cap base legal ni filològica, desoint informes com el del Departament de Llengües i Cultures Europees de l’UJI. Per a Garcia, es tracta “d’una decisió unilateral i ideològica que buscava imposar un relat fals de persecució del castellà i que suposa un retrocés en la normalització lingüística”.

Gestió pública i model de ciutat

D’altra banda, la formació va al·legar per tal que siga l’Ajuntament qui tinga capacitat de decidir sobre l’ús de les aigües regenerades de la depuradora, després que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer plantejara cedir-les directament a l’empresa BP. Compromís defensa que aquest recurs ha de gestionar-se des de l’interès general i d’acord amb el Pla Director d’Aigües Regenerades aprovat per unanimitat al consistori. Malgrat això, “PP, Vox i PSOE van decidir mirar cap a un altre costat quan es va parlar dels interessos hídrics de la ciutat, un assumpte del qual la senyora Carrasco s’ha desentés malgrat ser una qüestió clau per al futur de Castelló”, ha apuntat Garcia.

Així mateix, Compromís va ser també l’únic grup que va presentar al·legacions als Estatuts del Patronat de Festes, algunes de les quals han sigut acceptades. Entre elles, la incorporació d’una disposició per promoure la paritat a l’Assemblea i la inclusió dels Dansants de Castelló com a entitat representada. La coalició ha valorat positivament aquests canvis per avançar cap a unes festes més plurals i representatives.

En matèria de mobilitat, Compromís va presentar al·legacions al nou reglament del servei Bicicas, advertint que la proposta del govern municipal podia deixar fora determinats col·lectius, com ara persones sense accés a eines digitals. La formació defensa que el Bicicas ha de continuar sent un servei públic inclusiu i ha reclamat mecanismes concrets per evitar exclusions. Algunes d’aquestes propostes han sigut tingudes en compte.

Fiscalitat justa i una ciutat més sostenible

Finalment, la coalició ha registrat al·legacions a les ordenances fiscals aprovades pel PP. Compromís ha advertit que milers de famílies que viuen de lloguer queden excloses de les bonificacions per reciclatge vinculades a la nova taxa de fems, tot i estar obligades a pagar-la. Al mateix temps, ha denunciat que el govern ha reduït un 40% la presència d’ecoparcs mòbils, dificultant encara més l’accés al reciclatge en barris i zones perifèriques. Amb aquestes mesures, la formació defensa una fiscalitat més justa i un model que fomente l’economia circular i una ciutat més sostenible.

Des de Compromís reivindiquen “una oposició útil i propositiva, centrada a millorar el dia a dia de la ciutadania i a defensar un model de ciutat més just, habitable i respectuós amb els drets de tothom”.