Recta final per a Sant Pere al Grau a ritme de festa

Recta final al Grau de Castelló amb les últimes hores d’unes festes de Sant Pere que han batut tots els rècords de participació. Amb les penyes, collas i associacions presents en cada minut de la jornada festiva, bategant al ritme dels concerts i les activitats per a totes les edats i tots els gustos, ha estat aquest dissabte un dia intens d’emocions, reconeixements i festa, molta festa, amb el patró mariner per bandera.

El Grau, en la recta final de Sant Pere / Toni Losas

I va ser, primerament, l’Associació Mora Fila d’en Trilles la protagonista del dia. En un dels actes que s’han convertit ja en tradicionals en els últims anys, com és la retolació amb la seva capçalera d’un carrer del districte marítim, li ha tocat el torn a la plaça de la Mar, en el seu 30è aniversari. En col·laboració amb l’Autoritat Portuària de Castelló, amb el seu president, Rubén Ibáñez; i la Tinença d’Alcaldia, amb la regidora Ester Giner; el president de Moros d’En Trilles, Vicente Catán, han descobert una placa commemorativa de l’onomàstica de la mà de les reines de Sant Pere del Grau 2025, María Guzmán i Martina Valerino, i els seus presidents, Miguel Valerino i Pablo Valerino, amb les corts.

Foto de família de la nova rotulació de la plaça del Mar. / Toni Losas

Enaltir el Grau

El president de PortCastelló ha assenyalat que «amb aquest acte, que és símbol de orgull de genealogia, la Filà d’En Trilles continua demostrant el seu amor cap al Grau, les seves senyes d’identitat, les seves tradicions i la importància per preservar el patrimoni ».

Giner ha incidit «l’estreta col·laboració amb el Port plena de vida el Grau». Des de la Filà d’en Trilles, el seu secretari, Miguel Sáez, va enaltir «la tradició de la retolació dels carrers» com «una manera d’enaltir la vida del Grau».

Les penyes, protagonistes. / Toni Losas

Les penyes, protagonistes

Però, com cada dia, les penyes han sigut les protagonistes, mirant al cel per la pluja que amenaçava però que al final ha sigut un tres i no res.

La desfilada del bou ha tornat a ser un carnaval de colors i disfreses, per acabar al recinte taurí amb un bou de la ganaderia Sergio Centelles. Avui, el Visca Sant Pere tancarà la setmana gran marinera.