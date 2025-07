Balanç de les festes de Sant Pere del Grau de Castelló: multitudinàries i ocupació hotelera del 80%

L'alcaldessa de la ciutat, Begoña Carrasco, ha fet balanç de les festes de Sant Pere posant en valor el treball i dedicació de la tinenta alcalde del Grau, Ester Giner, i de totes les regidories implicades. També ha volgut agrair el treball altruista de la comissió de festes, la comissió taurina i a les penyes i colles la seua col·laboració.

“La suma de tots ha fet possible que tanquem unes festes un amb xifres rècord de participació, alta ocupació hotelera, una significativa millora en neteja i en seguretat. Unes festes on s'ha recuperat l'orgull de pertinença i on el Grau ha brillat més que mai”, ha assenyalat.

De la mateixa manera ha afegit que, “malgrat la participació multitudinària han sigut unes festes sense tot just incidències ressenyables, alguna cosa que és molt d'agrair”.

Per part seua, Ester Giner ha fet extensible l'agraïment a totes les àrees municipals que han fet possible “una edició que ha tornat a omplir de vida i alegria els carrers del Grau, amb més de 200 actes que han comptat amb una gran resposta per part de veïns i visitants, sent més inclusives”.

Giner ha posat en valor algunes de les xifres més destacades d'aquesta edició de Sant Pere, com l'assistència de més de 7.000 persones a la multitudinària jornada de paelles o la participació d'al voltant de 3.000 veïns, penyes i colles del Grau en el tradicional sopar de ‘Pa i Porta’. A més, durant ‘la Torrà de la Sardina’ es van repartir fins a 800 quilos de sardines rostides. Entre els actes multitudinaris, també ha destacat el concert de Camela, que va congregar a unes 4.000 persones.

Per part seua, la regidora de Festes, Noelia Selma, en la mateixa sintonia de gratitud i alegria per unes festes que passaran a la història, ha posat en valor les tradicions del districte marítim, agraït la seua continuïtat als qui de manera altruista el fan possible. “El Grau de Castelló pot presumir d'unes festes, d'una comissió i de les seues màximes representants que ha estat a l'altura”, ha manifestat.

Un reconeixement que des del govern fan extensible a la Policia Local, el cos de Bombers i tot el dispositiu de seguretat. També han destacat la col·laboració amb l'Autoritat Portuària, “amb la qual hem coordinat de manera eficaç els actes”, ha insistit Giner.

Reducció de més del 50% en telefonades

El regidor de Seguretat i Emergències, Antonio Ortolá, ha assenyalat que “si l'any passat ja vam parlar d'unes festes tranquil·les, enguany ho han sigut encara més. Hem reduït els percentatges d'incidents en quasi tots els índexs respecte a 2024, gràcies a una planificació eficaç i a l'increment dels serveis”. En concret, Ortolá ha destacat que “el nombre de serveis de Policia Local i Mobilitat Urbana ha augmentat un 5% respecte al passat any, i més d'un 50% si es compara amb edicions anteriors”.

Un de les dades més significatives que ha posat sobre la taula l'edil és el descens del nombre de requeriments gestionats a través de la Sala CIMSE durant les festes de Sant Pere, que van passar de 234 en 2024 a 166 en 2025, la qual cosa suposa una disminució del 29,06%. Així mateix, els serveis humanitaris i assistencials activats des d'aquesta sala també han baixat en quasi un 20%. “Una de les millors notícies és la reducció de més del 50% en les crides per qüestions de seguretat ciutadana, amb un descens del 30% en robatoris, del 20% en baralles i d'un 50% en el nombre de persones detingudes”, ha apuntat l'edil.

El regidor ha atribuït aquests bons resultats “a l'excel·lent coordinació de tots els efectius implicats, al reforç de la presència policial i a una organització ben estructurada que ha donat resultats”.

Finalment, Ortolá ha informat que durant aquestes festes s'han interposat 8 denúncies per alcoholèmia al volant, dos més que l'any passat, “un increment que respon a una intensificació dels controls preventius”.

Un descens de més del 80% en incidents en els festejos taurins

Respecte als actes taurins, el regidor de Seguretat i Emergències, Antonio Ortolá, ha destacat que “enguany s'ha registrat un notable descens en el nombre d'assistències sanitàries, passant de les 18 de l'any passat a tan sols 3 en aquesta edició dels festejos taurins, la qual cosa suposa un descens de més del 80%. D'aquestes tres persones, dues van ser traslladades a l'hospital, encara que cap d'elles va revestir especial gravetat i ja han sigut donades d'alta”. Ortolá ha posat en valor l'excel·lent labor del dispositiu d'infermeria, “un punt exclusiu que disposa d'un quiròfan portàtil des del qual s'ha pogut atendre a tots els ferits de la forma més ràpida, segura i eficaç possible”.

Cal destacar que enguany s'han incorporat noves mesures dins del Pla de Seguretat amb l'objectiu de garantir el desenvolupament dels festejos taurins de forma més segura i controlada. Entre aquestes millores es troba la instal·lació d'una nova porta amb ratera en el rotle del carrer Barceló i una altra porta de retrocés a l'altura del carrer Canàries amb Avinguda del Port, així com una porta per als vianants addicional en l'avinguda del Port, a l'altura del número 12, per a facilitar l'accés dels veïns.

Festes inclusives

També, per primera vegada, s'ha instal·lat un cadafal adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, gràcies a la col·laboració amb l'Ajuntament d'Onda, que ha cedit la infraestructura. Comptar amb aquesta mena d'elements permet obrir, de manera efectiva, les festes a tota la ciutadania, reforçant el compromís amb la inclusió i l'accessibilitat.

Fora de l'àmbit taurí, s'han comptabilitzat un total de 33 atencions sanitàries durant tota la setmana, cap d'elles d'especial gravetat. “Es tracta d'unes xifres molt positives que demostren que han sigut unes festes segures en tots els aspectes i que han comptat amb els serveis sanitaris adequats en tot moment”, ha indicat l'edil de seguretat.

Dispositiu especial de neteja

El regidor de Serveis Públics, Sergio Toledo, ha explicat que “amb un dispositiu format per 32 vehicles i 46 operaris, un més que l'any anterior, enguany s'han arreplegat un total de 187.570 quilos de residus, la qual cosa suposa un increment del 1,72% respecte a l'any anterior en el qual es van arreplegar 184.400 quilos”.

“Hem augmentat els percentatges de recollida en tots els elements, destacant els envasos lleugers que augmenten un 2,34%”, ha indicat.

Toledo també ha destacat el reforç de contenidors en el Moll de Costa (5 contenidors de 1.100 litres i 2 contenidors de 360 litres), parc La Panderola (4 contenidors), plaça Miquel Peris (2 contenidors), La Llotja (4 contenidors), passeig Buenavista (6 contenidors), plaça Pintor Porcar (2 contenidors) i carrer Sardina (6 contenidors). I ha agraït especialment el seu treball a les brigades municipals, “que han resultat fonamentals per a la preparació i recollida de totes les instal·lacions municipals durant els dies previs i posteriors de les festes”.

Ampliació horària transport públic

Enguany s'ha reforçat com mai la connexió amb el Grau mitjançant un dispositiu especial de transport públic, amb TRAM i autobusos cada 15 minuts des de les 22.00 fins a les 6.00 hores, els dies de màxima afluència com el Dia de les Paelles i el concert de Camela.

Cristian Ramírez, regidor de Mobilitat, ha destacat les bones xifres del transport públic municipal: “Amb els dos autobusos de reforç el cap de setmana, en horari de matinada, s'han registrat 1.087 usuaris d'autobús, la qual cosa ve a ser una mitjana de 34 viatgers per expedició, unes xifres molt positives que reflecteixen l'aposta pel transport públic i que va haver-hi molta gent que va atendre la recomanació de deixar el cotxe a casa”.

Ocupació hotelera de quasi el 80% durant tota la setmana

La tinenta d'alcaldia del Grau ha destacat també les dades d'ocupació hotelera registrats durant les festes de Sant Pere 2025, especialment durant el primer cap de setmana, en el qual es va aconseguir un 98% d'ocupació als hotels de la ciutat. Cal recordar que les festes es van compaginar amb esdeveniments esportius a la platja que arrosseguen a milers de visitants.

“Milers de persones han passat per la nostra ciutat durant aquests dies i han pogut gaudir no sols d'una programació festiva diversa, sinó també d'una ciutat viva, acollidora i amb una oferta cultural i esportiva molt completa”, ha afirmat.

Giner ha explicat que en eixa primera part de les festes han influït positivament en l'ocupació esdeveniments com el Congrés Nacional de Penyes, que va reunir més de 1.000 participants arribats de diferents punts d'Espanya, així com el Simposi Internacional sobre Aprenentatge Col·laboratiu celebrat en l'UJI, que va atraure a més d'un centenar d'assistents procedents de diferents regions d'Espanya i de països de Llatinoamèrica.

Durant la resta de la setmana, l'ocupació hotelera s'ha mantingut entorn del 80%, una xifra que supera amb claredat el 76% registrat durant el mateix període l'any passat. Giner ha indicat que aquest increment també ha estat impulsat per la celebració de grans cites esportives com el Mediterrània Triatló Castelló, que va reunir més de 1.300 participants, o els Campionats d'Espanya de Salvament i Socorrisme, que va congregar a més de 1.500 esportistes i acompanyants arribats de tota Espanya.