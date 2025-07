Compromís dona suport al professorat d’FP i alerta que Castelló pot perdre una vintena de docents amb les retallades del PP

Compromís per Castelló ha alertat que el govern del Partit Popular està posant en risc la Formació Professional pública amb una nova retallada que pot deixar la ciutat sense una vintena de places docents. La nova ordre de la Conselleria d’Educació preveu, entre altres mesures, una reducció horària als cicles semipresencials, que passaran de 30 a 25 hores setmanals, fet que afectarà directament les plantilles i el suport a l’alumnat.

En paral·lel, es retallen hores en tutories, coordinacions i atenció a la diversitat, cosa que suposa més càrrega per al professorat i menys recursos per garantir la qualitat. Segons la comunitat educativa, hi ha cicles que no es poden desenvolupar amb normalitat i, en alguns casos, podrien arribar a desaparèixer.

Trasllat al ple

La coalició ja va traslladar aquesta situació al ple municipal mitjançant un prec, on advertia que no es tracta d’un ajust tècnic, sinó d’una retallada en tota regla que afecta el futur laboral de molts joves. A més, Compromís s’ha reunit amb la comunitat educativa i ha mostrat el seu suport a la concentració convocada divendres passat pel professorat d’FP a Castelló. Malgrat això, l’alcaldessa Begoña Carrasco continua sense donar cap resposta.

“El Partit Popular retalla no només en personal i serveis, sinó també en l’oferta educativa, en aquest cas en la FP dels castellonencs i castellonenques, i de nou vegem com la senyora Carrasco anteposa el carnet del partit als interessos de la ciutat.

L’estratègia del PP és molt senzilla: si tens diners per a pagar-te l’FP o l’EOI tindràs formació, però si no en tens, et deixen sense l’oportunitat de millorar les teues condicions i preparar-te en allò que vulgues ser professionalment”, ha manifestat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia.

"No és un cas aïllat"

Des de Compromís assenyalen que no és un cas aïllat. Durant els últims mesos, el PP també ha intentat eliminar el cicle de Gestió de l’Aigua de l’IES Politècnic, l’únic de la província amb modalitat dual i alta inserció laboral. A més, fa unes setmanes la coalició ja va alertar de la pèrdua de grups i professorat a les Escoles Oficials d’Idiomes.

Un conjunt de mesures que, segons Compromís, responen a un model educatiu que redueix serveis per a la classe treballadora i afavoreix només aquells que poden pagar-se la formació.

Concentració front l'IES Ribalta la passada setmana. / Toni Losas

En un moment en què la demanda de FP no para de créixer, tant per part de joves com d’empreses, la resposta del govern és reduir recursos. Centres com l’IES Francesc Ribalta o el Politècnic ja funcionen amb aules plenes, alumnat en llista d’espera i equips docents sobrecarregats.

Colp a l'ensenyament públic

En este context, qualsevol retallada suposa un nou colp a l’ensenyament públic. Per això, la coalició exigeix al govern de Begoña Carrasco que actue amb responsabilitat, intercedisca davant la Conselleria d’Educació per tal que es mantinga la plantilla actual de professorat d’FP a Castelló i rebutge qualsevol mesura que supose un pas enrere en aquest àmbit. “La Formació Professional no es pot retallar, i molt menys quan les empreses i la societat la reclamen com una via imprescindible de futur”, recorda Compromís.