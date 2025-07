El Grau tanca les festes de Sant Pere a ritme de records i orgull de pertinença

«Visca Sant Pere!». El crit de les reines de Sant Pere 2025, María Guzman, Martina Valerino i Pablo Valerino, des del balcó de la Tinença d’Alcaldia va posar anit el punt final a les festes patronals del districte marítim i de Castelló.

Deu dies amb 200 actes matí, tarde i nit, per a menuts i grans, on, en paral·lel a la devoció al sant mariner, els bous han estat l’epicentre, juntament amb la pólvora, la música, les paelles i l’alta participació de les penyes i colles graueres, que han estat les veritables protagonistes del color, la celebració i la imaginació cada dia en la desfilada.

Sant Pere 2025 s'ha acomiadat a lo gran, amb una gran desfilada amb les reines i representants institucionals, seguits de les penyes, que van viure una jornada intensa, amb el concurs de paelles, que ha reunitr aquest migdia a centenars de persones a la plaça del Mercat, amb l’última cita amb les xarangues, per al vítol grauer.

Toni Losas

El passat s'ha fet present

I tots han gaudit d’un espectacle final, a càrrec d ‘Splai Teatre, centrat en l’evolució de les festes de Sant Pere al llarg del temps. Un recorregut il·lustrat a través de diferents fotografies d’antigues festes, que es van animar gràcies a l’ús d’intel·ligència artificial, convertint-les en veritables escenes vives, com si hagueren sigut gravades en vídeo en aquells instants, protagonitzats per figures clau com Xamberga i José María, Les Sessots, el tradicional Bou de Barril o documents que retornen a la vida la primera Cavalcada de la Mar.

A l ‘espera del balanç de la setmana gran grauera, la tinent d’alcalde, Ester Giner, va assenyalar que «Sant Pere ha anat evolucionant al mateix ritme que el Grau s’ha anat transformant al llarg de les últimes dècades, però amb un sentiment de pertinença únic».