Compromís reclama a Carrasco que actue davant els impagaments a les farmàcies de Castelló

Compromís per Castelló ha reclamat hui a Begoña Carrasco que alce la veu davant el greu retard en els pagaments que la Generalitat Valenciana deu a les farmàcies de la ciutat. El col·legi oficial va confirmar fa uns dies que les oficines de farmàcia han hagut de recórrer a acords amb entitats bancàries per anticipar el cobrament de les factures, una mesura que implica interessos i que posa en risc l’estabilitat econòmica de molts establiments.

Segons ha explicat el portaveu Ignasi Garcia, “amb el retorn del Partit Popular a la Generalitat Valenciana, ha tornat l'impagament a les farmàcies demostrant la seua mala gestió. I davant d'això, el que fa la senyora Carrasco, de nou, és anteposar el carnet del seu partit als interessos de la ciutat de Castelló i, en compte de reivindicar com a alcaldessa que la Generalitat pague pels medicaments que s'han dispensat a la població, el que fa és callar i protegir als seus caps de València.”

La situació recorda a la viscuda l’any 2011, quan també governava el Partit Popular i es van acumular fins a cinc mesos d’impagaments, amb una factura global que va vorejar els 600 milions d’euros. Aquella asfíxia econòmica va provocar desabastiment de medicaments, dificultats per continuar tractaments i, fins i tot, el tancament de farmàcies. A Castelló, ara, moltes oficines ja han hagut de recórrer a crèdits per cobrir els costos del servei, mentre la Generalitat incompleix els terminis i l’alcaldessa continua sense reclamar solucions.

Ignasi Garcia, portaveu del grup municipal de Compromís. / Mediterráneo

Des del sector farmacèutic s’ha activat un sistema de “factoring” que les obliga a assumir interessos bancaris per poder cobrar les factures pendents. En la pràctica, expliquen des de Compromís, això significa que són elles qui estan posant els diners que la Generalitat no paga, per garantir que la ciutadania continue accedint als medicaments amb normalitat.

“El bon govern no sempre es veu, però es nota. I el mal govern, també”, conclou Garcia, que reclama una resposta immediata de Carrasco per garantir la continuïtat del servei farmacèutic i evitar que siguen les farmàcies les que actuen com un banc en lloc de la Generalitat.