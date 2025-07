Aixina prepare el seu 75 aniversari la Germandat dels Cavallers de la Conquesta de Castelló: els actes

La Germandat dels Cavallers de la Conquesta ha preparat una programació de més de 30 actes per a celebrar el seu 75 aniversari a l'any 2026. Y per este motiu, l'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, al costat de la regidora de Festes, Noelia Selma, ha mantingut una trobada amb els representants de la Germandat el marc de l'organització d'un programa d'activitats per a commemorar este aniversari.

En la reunió han sigut presents el prohom, Héctor Prades; així com Santiago Quiroga, Mestre de la Germandat; Javier Godes, secretari; Javier Sánchez, tresorer; Matías Ibañez, comptador de la Germandat i Mestre de la Milícia Templaria; Tomás Amat, membre de la Milícia Templaria; Fernando Ulldemolins Salvador, membre del Consell d'Honor: Paloma Aguilar, representant de la Ordre Bellatora; i Juan Carlos Redondo, Guillem de Mont-rodon 2025. Així mateix, també han assistit Fernando Ulldemolins, nou Rei d'armes, i Angel Villanueva, ermità de Sant Francesc de la Font.

Els representants de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, junt a l'alcaldessa i la regidora de Festes. / Mediterráneo

“Hem traslladat tot el nostre suport i col·laboració institucional per part de l'Ajuntament a la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, una de les entitats més longeves i arrelades a la ciutat, que l'any vinent complirà 75 anys d'història”, ha declarat l'alcaldessa.

En aquest sentit, la primera edil ha posat en valor la dedicació de tots els membres de la Germandat en pro de “salvaguardar les nostres senyes d'identitat”, per la qual cosa ha indicat que “com no podia ser d'una altra manera i mostra de la nostra gratitud, pel seu treball altruista per a mantindre vives les nostres tradicions, enaltint la figura del Rei Jaume I i Na Violant d’Hongría, així com les seues Dames de Companya, que juguen un paper rellevant en la fundació de la ciutat, estarem al seu costat perquè puguen celebrar el seu aniversari i tots els castellonencs puguen gaudir de les activitats programades”, ha assenyalat.

D'altra banda l'alcaldessa també s'ha referit a la programació, avançant que “estarem encantats d'acollir el primer dels actes commemoratius, el 15 de gener en el Saló de Plens, rememorant la signatura de la constitució de la Germandat un 15 de gener de 1951, precisament en el mateix lloc”,.

Carrasco també ha destacat que “és moment que el món sencer siga coneixedor de tot el camí que heu recorregut al llarg d'aquests 75 anys com a fidels transmissors de la història de Castelló i també que la vostra ciutat us retorne tot eixe afecte recíproc, com a agraïment pel vostre compromís per dinamitzar la cultura, les tradicions i com no, les nostres festes fundacionals, sempre implicats al màxim”.

Actes oberts a la participació de la ciutadania

Per part seua, el Prohom de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, Héctor Prades, ha explicat sobre la programació que els ha sigut presentada a l'alcaldessa i a la regidora de Festes que, “encara s'està perfilant i queden coses per concretar”; no obstant això, informa que s'ha conformat un complet programa d'esdeveniments que donaran principi el 15 de gener de 2026 i se succeiran iniciatives culturals, socials, xarrades, exposicions i altres activitats variades durant tots els mesos de l'any, sent els mesos més destacats gener, març, amb motiu de les Festes de la Magdalena i octubre, com a mes del Cavaller. Hi hauran actes tots el mesos durant tot l'any.

Prades, referint-se a la programació presentada, ha posat l'accent en el fet que “es tracta d'actes oberts i pensats per a tota la ciutadania, per a tots els públics i totes les edats, no sols per a socis”, indica.