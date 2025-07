Polèmica de l'aigua a l'Ajuntament de Castelló

Compromís per Castelló ha instat l’Ajuntament a iniciar els tràmits per a la incorporació de la ciutat al Consorci Provincial de l’Aigua, constituït oficialment el passat 1 de juliol. La formació considera que el govern de Begoña Carrasco ha d’assumir responsabilitats en la gestió hídrica i sumar-se a una estructura supramunicipal que planifica el futur de l’abastiment d’aigua en un context d’escassetat i emergència climàtica.

“S’ha creat el Consorci Provincial de l’Aigua i, des de Compromís, tenim molt clar que la ciutat de Castelló s’ha d’incorporar. Bàsicament, perquè l’aigua que bevem a la nostra ciutat és la que plou al Penyagolosa, als Ports, al Maestrat o a Terol. I també perquè hem de garantir que, quan la gent obri l’aixeta a Castelló, hi haja aigua. Castelló necessita un pla B, i davant les sequeres que vindran, no pot ser que el govern del PP es desentenga de la gestió de l’aigua”.

El Consorci és fruit del Pla Director de l’Aigua de la Província de Castelló, elaborat i impulsat la legislatura passada des de Compromís i aprovat per unanimitat per tots els grups de la Diputació. El document es fonamenta en quatre eixos principals: el coneixement i seguiment dels recursos hídrics, el foment de l’eficiència i l’estalvi, la planificació d’infraestructures amb suport d’altres administracions, i la governança col•lectiva mitjançant el Consorci Provincial. L’objectiu és garantir l’abastiment a llarg termini i coordinar accions davant problemes com la contaminació, la salinització dels aqüífers o la sequera.

Canvi climàtic

Tot i que el 2025 ha sigut un any plujós, des de Compromís recorden que el canvi climàtic accentuarà els períodes de sequera al Mediterrani, com ja va passar l’any passat, quan Barcelona es va veure obligada a transportar aigua per vaixell. Per això, insisteixen que Castelló necessita un pla B, amb alternatives sòlides davant escenaris d’escassetat extrema.

En aquest marc, la formació considera fonamental que Castelló forme part de les connexions estratègiques amb les dessaladores. Actualment, hi ha dues infraestructures ja planificades: la connexió entre la dessaladora de Cabanes i Vall d’Alba, i la de Moncofa amb el pou de Las Pedrizas. Ambdues estan incloses als Pressupostos Generals de l’Estat de 2023 i compten amb finançament europeu que cobreix el 80% de la inversió. Compromís defensa que, si la ciutat s’incorpora al Consorci, podrà accedir a aquests fons i impulsar noves connexions que asseguren una infraestructura de futur per al subministrament hídric.

A més, la coalició recorda que una de les principals amenaces al cicle de l’aigua és l’estat dels aqüífers. Per això insisteixen que és imprescindible protegir les zones de recàrrega, com ara boscos o sòls agrícoles d’interior, que tenen un paper essencial per a la sostenibilitat hídrica de tot el territori. Castelló, apunten, no pot desentendre’s d’allò que passa a l’entorn natural d’on prové l’aigua que arriba a les seues aixetes.

Compromís remarca també que el Consorci serà l’espai on es decidisquen qüestions com els usos prioritaris de l’aigua, els criteris tarifaris o la gestió en períodes d’escassetat. Per això defensa que la ciutat ha de ser part activa d’aquestes decisions col•lectives, que han de tindre en compte l’interés general, la sostenibilitat ambiental i la realitat de tot el territori.

Per tot això, Compromís per Castelló ha registrat una moció on s’insta l’òrgan municipal competent que encete i realitze els tràmits necessaris per sol•licitar la incorporació de la ciutat al recentment creat Consorci Provincial d’Aigües de Castelló.