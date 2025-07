La solución para los alumnos que no tienen plaza en los CEIP del Raval Universitari de Castelló

El portavoz del ejecutivo municipal, Vicent Sales, ha informado este jueves de la aprobación por parte de la junta de gobierno local de una inversión de 156.898 euros para el servicio de transporte escolar de los tres próximos cursos para el alumnado (alrededor de 50 niños) del Raval Universitari que no han podido lograr una plaza en los CEIP de la zona, el Manel Garcia Grau y el Vicent Marçà. De esta forma, y con el fin de que puedan asistir sin problema al colegio, este autobús los recoge y los lleva a su centro escolar ubicado en otra parte de Castelló. «En la actualidad, es el único caso de este tipo que se da en la ciudad», ha explicado el portavoz municipal.

Vicent Sales, portavoz del equipo local del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Sales ha matizado que «el transporte público no es competencia municipal; no obstante, escuchando las necesidades de los castellonenses, desde el gobierno se han realizado las gestiones pertinentes con el gobierno autonómico para poder conseguir atender dichas demandas». De esta forma «hemos dado respuesta a las necesidades de transporte escolar del alumnado de infantil y primaria que reside en el barrio del Raval Universitari y que, habiendo solicitado en su día plaza en los dos CEIP, no la obtuvieron».

Por otra parte, Sales ha destacado que el gobierno de Castelló dio luz verde al expediente para la contratación, por 116.949 euros, del suministro de gas natural en las instalaciones deportivas dependientes del Patronato Municipal de Deportes. Casi 2 millones de facturas relacionadas con el transporte público municipal también fueron puestas en conocimiento de las autoridades durante la sesión a la que asistió el equipo de gobierno y que se llevarán al pleno para su aprobación.

Finalmente, el portavoz Vicent Sales ha detallado en la rueda de prensa posterior a la junta que el consistorio aprobó el proyecto de convenio de colaboración la Fundación La Caixa para la realización de la exposición Colores del Mundo en la plaza de Sète del Moll de Costa, en el Grau, desde el 18 de julio hasta el 5 de septiembre.