Compromís urgeix a l’Ajuntament a actuar davant la calor extrema amb una xarxa de refugis i un pla d’ombres per a Castelló

Compromís per Castelló ha registrat una nova moció per al ple municipal amb l’objectiu de consolidar una xarxa de refugis climàtics i desplegar un pla estratègic d’ombres i confort tèrmic a la ciutat. La iniciativa reprén els acords aprovats per unanimitat al novembre de 2023, davant els quals, segons apunta la coalició, l’equip de govern de Begoña Carrasco no ha fet cap avanç significatiu.

La situació s’ha agreujat els últims mesos, amb temperatures rècord que han tingut un impacte directe en espais essencials. Un dels casos més preocupants ha sigut el de l’Hospital General Universitari, on diverses plantes han quedat sense aire condicionat en plena ona de calor i han estat les famílies dels pacients qui han hagut d’adquirir ventiladors per suportar les altes temperatures.

El regidor Pau Sancho ha remarcat que “Castelló no pot permetre’s un estiu més sense mesures clares i efectives davant el canvi climàtic. Cal actuar ja”. En aquest sentit, ha apuntat que no és suficient amb haver demanat fons europeus: “És positiu buscar finançament, però si no s’actua fins que arriben els diners, seguirem acumulant estius sense resposta”.

Mesures urgents

La moció planteja mesures urgents com l’adequació de refugis climàtics en biblioteques, centres socials, espais juvenils o culturals com l’Auditori de Castelló -ja anunciat com a refugi climàtic per la Generalitat-, però amb una visió més àmplia i coordinada que permeta establir horaris extensos, garantir l’accés i dotar-los de contingut. També s’hi inclou la creació d’un pla d’ombres per a espais públics i zones escolars, prioritzant solucions naturals com l’arbrat autòcton.

Així mateix, la proposta manté línies ja recollides en la moció de 2023, com l’establiment de protocols específics per protegir el personal municipal i de les empreses contractades durant episodis de calor extrema.

A més, s’hi afegeixen accions noves com acords amb entitats privades per ampliar la xarxa de refugis o campanyes d’informació dirigides a la població més vulnerable.

Des de Compromís defensen que les polítiques de resposta climàtica no poden quedar-se en accions simbòliques ni ajornar-se any rere any. Per això proposen una estratègia transversal i preventiva que incorpore criteris ambientals, socials i urbanístics. L’objectiu, expliquen, és avançar cap a una ciutat verda, segura i adaptada, on els espais públics siguen realment habitables tot l’any i pensats per a les persones que els viuen.