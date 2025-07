Cuatro ases de los fogones para cocinar la mejor paella del mundo en Castelló

Castelló será este lunes 14 de julio la capital mundial de la paella. La playa del Pinar se convertirá en una gran cocina en la que se cocerán a fuego lento el plato más tradicional del territorio: la paella valenciana, tal y como manda la receta tradicional, con arroz, pollo, conejo, vaquetas, garrofon, varinas, judía pequeña y aceite de olina, además de una picaeta de ajo pelado y picado, tomate, pimentón rojo y azafrán en briznas, sal, y rameta de romero. Es lo que marca la 64ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, que contará con cuatro cocineros de la provincia entre los 40 aspirantes a pasar a la final, el 14 de septiembre, en la cuna histórica del plato valenciano más conocido.

Rafel Chaler de Rafel Lo Cristalero, de Vinaròs. / Mediterráneo

Rafel Chaler, del restaurante Rafel lo Cristalero de Vinaròs, que tiene «claríssimo» cómo preparará el arroz. No es su primera vez en este concurso. «Participé en la edición 50, hace 14 años, y estuve en la final. Quiero repetir la experiencia, que fue muy enrriquecedora y esta semana ya estamos preparándolo todo, porque es una manera muy diferente de cocinar la paella a como lo hacemos aquí, pero le pondremos nuestro toque», explicaba ayer. «Y le imprimiremos un poco de socarrat, que puntúa y que nos encanta», dijo.

Los secretos

Lluís Garcia Blasco, de Vaivén d'Alcossebre. / Mediterráneo

Desde Alcossebre, Lluis Garcia Blasco, a los fogones de Vaivén, lo ve «muy claro». «La paella valenciana del concurso es la que servimos casi a diario en nuesto menú, tenemos otro restaurante en València y comparto receta con su cocinero, a la manera más tradicional, con conejo, pollo, garrofón y judía. Cada día hago 40, el lunes sólo tendré que hacer una, y la vamos a cuidar al máximo». Con la experiencia del 2024, donde particpó en la final, concurre «para ganar, tenemos confianza».

Nacho Boix, de La Tasca del Puerto. / Mediterráneo

Made in la Plana es el arroz de Nacho Boix al frente de La Tasca del Puerto. «Vamos a por todas», explicó. «Empatar no me gusta ni a las canicas», bromea, mientras asegura que «el secreto del arroz está en el fuego y en saber sacarle el mayor provecho al producto», aseguró. Y aunque «es un arroz diferente al típico de Castelló, competiremos para ser los mejores, en igualdad de condiciones», han hecho esta semana «pruebas con amigos y clientes» y «ha gustado».

José Abad, de El Colmado. / Mediterráneo

Desde El Colmado, José Abad explicó que será el ayudante de Eduardo Milián, «cocinero de escuela, que hace arroces matemáticamente, y tiene arte para que el arroz coja todo el gusto, gracias a algún secreto» que no desvela. «Ha salido bien a la primera», dijo.

La paella, patrimonio gastronómico

Y como anticipo de la gran cita culinaria, mañana, domingo, la zona de Pinguins acoge un showcooking de paella valenciana con degustación para 100 personas, abierta al público, para abrir boca cara al concurso, el lunes.

La concejal de Turismo de Castellón, Arantxa Miralles, ha valorado muy positivamente que la ciudad acoja esta semifinal autonómica. "Es un orgullo que Castellón sea sede de un evento gastronómico de esta magnitud, que pone en valor nuestras raíces, nuestra cocina y el talento de nuestros profesionales. Este tipo de iniciativas nos proyectan como un destino gastronómico de primer orden, con la paella como símbolo universal de nuestra identidad mediterránea”, ha dicho.

Esta semifinal se suma a las ya celebradas en Guadalajara (nacional), Japón (internacional) y México, consolidando el carácter global del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, un certamen con más de seis décadas de historia que sigue defendiendo y promoviendo la receta tradicional como patrimonio cultural y gastronómico de la Comunitat Valenciana.