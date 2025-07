El PSPV de Castelló exigirà en el ple a Mazón que pague a les farmàcies

El Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Castelló ha registrat una declaració institucional, per a la seua aprovació en el ple del dijous 17 de juliol, amb l'objectiu que tots els grups polítics s'unisquen «per a reclamar-li al president de la Generalitat, Carlos Mazón, que abone de manera immediata els imports pendents derivats de la prestació farmacèutica, corresponents a les receptes ja dispensades per les oficines de farmàcia».

La proposta ha de ser validada en la Junta de Portaveus del dilluns 14 de juliol, dia en què «l'alcaldessa, Begoña Carrasco, ens demostrarà si està al costat dels farmacèutics i farmacèutiques de Castelló o continua rendint únicament homenatge al seu indigne cap del PP Carlos Mazón», assenyala la portaveu socialista, Patricia Puerta.

Un calendari de pagament

Entre els punts d'acord de la declaració institucional també es reclama que es publique, en el termini màxim d’un mes, un calendari de pagament mensual clar i estable per garantir la continuïtat del servei i la previsió de tresoreria de les oficines de farmàcia. A més, es demana que es remeta, en el termini de 15 dies, un informe detallat sobre la situació dels impagaments a les oficines de farmàcia, amb indicació de l’import total pendent, mesos afectats i mesures previstes per a la seua resolució. I, també , incloure quins pagaments de la Conselleria de Sanitat i d’altres conselleries s’han prioritzat respecte a la despesa farmacèutica.

Establir un mecanisme intern

De manera paral·lela, s'exigeix un mecanisme intern de seguiment mensual sobre l’execució d’eixos pagaments i a informar-ne periòdicament a les comissions de Sanitat i d’Hisenda de les Corts Valencianes. Així mateix, s’insta a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats a donar suport, sense cap excusa, al Reial Decret-Llei 6/2025, de 17 de juny, pel qual s’adopten mesures relatives als recursos dels sistemes de finançament territorial, amb el fi de convalidar l’actualització dels lliuraments a compte de les comunitats autònomes i els ajuntaments.

Les oficines de farmàcia, especialment en l’àmbit municipal, representen un pilar fonamental de l’atenció sanitària més pròxima i accessible. En molts municipis, i de manera particular en zones rurals on amb baixa densitat de població la farmàcia és sovint l’únic recurs assistencial disponible de manera continuada, oferint no només subministrament de medicaments, sinó també assessorament, detecció precoç i seguiment de pacients crònics. Qualsevol incidència en el ser funcionament, com ara els retards en el pagament per part de l’administració, afecta de manera directa a la cohesió del sistema sanitari i la qualitat del servei que reben milers de ciutadans i ciutadanes en el seu entorn quotidià.

Crisi de 2013 amb el Partit Popular

L’any 2013, sota un govern del Partit Popular, la Comunitat Valenciana va viure una greu crisi d’impagament a les farmàcies. Durant mesos, el Consell va deixar d’abonar les factures mensuals, obligant moltes oficines de farmàcia a endeutar-se, limitar l’estoc de medicaments o fins i tot tancar. Hui, dotze anys després, tornem a viure una situació similar: el Partit Popular torna a incomplir els terminis de pagament, posant en risc el funcionament de les farmàcies valencianes i, amb això, el dret a l’accés als medicaments de la ciutadania.

Tot açò es produeix, a més, en un context absolutament diferent del de 2013. La Generalitat disposa de més recursos que mai i, a més, ha comptat en els 90 primers dies de l’any amb una bestreta a compte de la liquidació del model de finançament de 1.000 milions d’euros per part del Govern d’Espanya, un 62% més que l’any passat.

Prioritzar la sanitat

Lluny de prioritzar la sanitat, el Consell ha decidit dedicar eixos recursos a prioritzar altres despeses. A més, resulta especialment preocupant que, en un context en què la Generalitat Valenciana ha vist incrementat de manera significativa els recursos disponibles -en gran part, com hem dit, a les transferències de l’Estat- es produïsquen retards en el pagament d’obligacions essencials com la prestació farmacèutica.

Aquesta situació contrasta amb determinades decisions fiscals adoptades pel Consell, com ara les rebaixes impositives, orientades als grans patrimonis, que comprometen la capacitat financera de la Generalitat per atendre serveis bàsics. Perquè els regals fiscals als més rics de hui són l’antesala de les retallades de demà, tal com ha succeït.

Sistema sanitari

La coherència en la gestió pressupostària i en l’establiment de prioritats es imprescindible per garantir l’estabilitat del sistema sanitari valencià i la sostenibilitat del model d’atenció farmacèutica, A ningú se li escapa que, si una farmàcia deixa de cobrar, algú acabarà deixant de rebre el que necessita. I això és el que està passant a la Comunitat Valenciana.

Les farmàcies, com arreplega el text de la declaració institucional, no poden ser les qui aguanten el colp quan la gestió pública falla. No poden actuar com a coixí financer d’una Conselleria i un Consell que, a hores d’ara, estan demostrant la seua mala gestió i que no són capaços de garantir els pagaments mensuals a les oficines de farmàcia per les receptes dispensades. El servei farmacèutic forma part del sistema públic de salut. I com a tal, ha de funcionar amb la mateixa normalitat -i amb la mateixa responsabilitat- que qualsevol altre servei sanitari.