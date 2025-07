La colonia más dulce: El perfume de horchata se elabora en Castellón

Francisco Blasco, conocido en el mundo de la perfumería nicho como Sid Martens, es un castellonense de 53 años apasionado por los olores casi desde su nacimiento: «Siempre me han llamado la atención y recuerdo desde el olor de mi nacimiento, a la lavanda de mi abuela, los naranjos de Castelló o las maderas de las tiendas que iba de niño». Sin embargo, no fue hasta hace diez años cuando pensó que esta afición podía convertirse incluso en un negocio: «Fue cuando descubrí que había una persona detrás de cada perfume que me propuse aprender». Después de una década profundizando en el sector añade lo siguiente: «Todavía siento que no sé nada porque esto es inmenso y siempre estás aprendiendo», pero gracias a su trabajo en el laboratorio ya cuenta con cuatro perfumes; el último y más original, de horchata.

«Ha llamado mucho la atención porque huele como el pastel de horchata, pero también ha tenido éxito el de naranjas, que huele a Castellón. También vendemos el Bon Vivant y el ?, que es más de frutas tropicales, más para jóvenes, y está teniendo mucha aceptación», confirma el perfumista.

Afirma que todas sus colonias son «unisex» porque para él «la perfumería no tiene sexo». De hecho añade que dentro de la perfumería nicho están más involucradas las mujeres, que aprecian más un producto que no destaca por ser precisamente barato. «Mis perfumes cuestan unos 145 euros por todo el trabajo que tienen detrás y por las materias primas, pues no usamos por ejemplo siliconas como en las marcas comerciales. Es todo artesanal y dentro del sector está entre los más asequibles».

Francisco Blasco ‘Sid Martens’, en su laboratorio, único en Castellón. / Mediterráneo

En la actualidad las creaciones de Sid Martens, que han estado nominadas recientemente a unos premios en Barcelona, pueden encontrarse en su página web, así como en perfumerías de Bilbao o Durango, aunque está trabajando para venderlos también en otro negocio de Vila-real. «A mí lo que más me llena es que la gente pueda disfrutar de la idea que tengo. Es mi hobby y mi pasión, cada perfume tiene una historia dentro y después si a nivel de ventas acompaña, mejor, pero no es mi objetivo hacerme rico con esto».

De hecho Francisco también ha impartido y seguirá impartiendo cursos por toda la provincia en los que enseña sus vastos conocimientos en la materia. Pese a todo lo aprendido y lo que queda por delante tiene claro, eso sí, que «la naturaleza es el mayor perfumista, pues el ambiente y el olor natural son imposibles de recrear».

Imagen de los envases premiados de los dos perfumes. / FEDE NAVARRO

Sid Martens reconoce que puede estar «meses o incluso un año» a la hora de pensar un nuevo perfume y cuida hasta el último detalle, incluido el propio envase.