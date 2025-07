Temor per una zona verda a Castelló.

Compromís per Castelló ha demanat al govern municipal que mantinga i millore la zona verda ubicada junt a l’avinguda Ferrandis Salvador. La coalició ha traslladat la preocupació veinal davant la possibilitat que aquest espai acabe convertint-se en un aparcament, després d’haver observat moviments tècnics sobre el terrey. A més de rebutjar aquest possible ús, Compromís reclama que es condicione com cal per tal que la ciutadania puga aprofitar-lo.

“Davant la inquietud que ha sorgit amb els veïns i veïnes, que temen que una zona verda es convertisca en aparcament, no només exigim i demanem al govern de la senyora Carrasco que es preserve aquest espai al costat de la corba dels Carabiners, sinó també que s’adeqüe com cal i es convertisca en un lloc que puga gaudir tota la gent i no el que és actualment, un entorn al qual li queda molt de marge de millora”, ha remarcat el portaveu valencianista Ignasi Garcia.

Garcia i Bou a la zona afectada. / Mediterráneo

La zona verda ubicada en Ferrandis Salvador compta amb prop de 6.000 metres quadrats de sòl destiat a ús verd. Tot i això, el seu estat actual és molt precari, amb escassa vegetació i cap tipus de manteniment en actiu, amb poc més de quatre arbres i un secarral. Per això, des de Compromís insisteixen que cal anar més enllà de la preservació: cal posar en valor l’espai amb una actuació que el convertisca en una zona verda digna, amb vegetació, ombres i espais accessibles per a totes les edats.

Així mateix, la formació assenyala que, tot i que l’equip de govern ha afirmat en comissió que no hi ha intenció de fer cap pàrquing, la preocupació ciutadana continua estant molt present. Per això, exigeixen garanties perquè aquest espai es converse com a parc públic i es convertisca en una veritable zona verda en condicions. Un recurs del qual, a més, no es disposa actualment en primera línia de platja.