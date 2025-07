Compromís denúncie llargues cues i les cites prèvies a 20 dies en l'atenció ciutadana en Castelló

Compromís per Castelló alerta que el servei d’atenció ciutadana ha empitjorat notablement des que governa el Partit Popular, amb cites prèvies que ja es donen per a més de 20 dies vista. La coalició atribueix aquesta situació a la falta de planificació del govern de Begoña Carrasco, que ha desmuntat un sistema que permetia una atenció àgil i ha provocat un increment de les cues cada matí a la plaça Major, sobretot en la franja habilitada per a les persones sense cita.

“És preocupant veure com cada matí es formen llargues cues a les portes de l’Ajuntament. El servei ha empitjorat moltíssim amb el PP, i ara quan demanes cita prèvia et donen hora per a d’ací tres setmanes, quan abans s’aconseguia en menys de 10 dies. Aquesta mala gestió obliga la gent a vindre sense cita i és el que està provocant les imatges que estem veient”, ha explicat el regidor Pau Sancho.

Des de Compromís recorden que, durant el govern anterior, es va implantar un sistema de cita prèvia que permetia una atenció eficient i accessible, i contemplava excepcions per a persones majors de 65 anys que podien ser ateses sense necessitat de cita. Gràcies a aquest model, el temps mitjà d’espera es va reduir dels 45 minuts que es registraven abans de la seua implantació a només 6 minuts.

Amb el canvi introduït pel Partit Popular, s’ha ampliat la franja d’atenció sense cita prèvia entre les 9 i les 11 hores del matí. Aquest sistema, pensat per a casos puntuals o urgents, ha acabat convertint-se en l’única alternativa per a moltes persones que no poden esperar setmanes per a una cita, i ha provocat escenes diàries de cues i esperes prolongades a ple sol a la plaça Major.

Compromís demana, en aquest sentit, que es pose remei a una situació que està generant esperes innecessàries i dificultats per fer tràmits quotidians. La formació defensa que calen solucions que garantisquen un servei àgil, proper i ben organitzat.

Les tinences d'alcaldia i les gestions

D'altra banda, el portaveu del govern local, Vicent Sales, ja va afirmar la setmana passada en declaracions al periòdic Mediterráneo que els veïns poden anar a realitzar la paperassa burocràtica municipal en qualsevol de les sis tinences d'alcaldia i no necessàriament només en la del centre. L'horari sense cita prèvia és de 9.00 a 11.00 hores ja que a partir d'esta hora s'atén les persones que han sol·licitat cita. Cal recordar que les sis tinences d'alcaldia de Castelló han gestionat quasi 36.000 tràmits en només quatre mesos. D'esta manera, s'alleugen les cues que es produïxen principalment a primera hora del matí en el registre general del centre.