Compromís força el PP a posicionar-se sobre el Consorci de l'Aigua

Compromís per Castelló defensarà en el pròxim ple la incorporació de la ciutat al Consorci Provincial de l’Aigua, una eina supramunicipal -constituïda el passat 1 de juliol- per a planificar el futur del subministrament hídric en un context d’escassetat i emergència climàtica. La coalició considera fonamental que Castelló s’integre per a participar en les decisions col·lectives sobre l’ús de l’aigua, protegir els seus aqüífers i accedir a fons europeus per a infraestructures estratègiques.

"La senyora Carrasco en el pròxim ple haurà de donar la cara i haurà de decidir si Castelló entra dins del recentment creat Consorci Provincial de l'aigua per a garantir el subministrament d'aquest recurs bàsic a tots els castellonencs i castellonenques o si, per contra, continua desentenent-se de la gestió hídrica, un dels recursos més valuosos amb l'actual realitat climàtica que tenim”, ha afirmat el portaveu Ignasi Garcia.

Dessaladores

Des del grup municipal assenyalen que l’aigua que es consumeix a Castelló prové en gran part de l’interior, de zones de recàrrega que cal preservar, i que l’Ajuntament no pot continuar desentenent-se del que ocorre fora del seu terme municipal. A més, recorden que el Consorci permetrà accedir a inversions, com la connexió amb les dessaladores de Moncofa o Cabanes i establir criteris comuns en escenaris d’escassetat extrema.

En relació, Compromís ha recordat que el govern municipal va aprovar tant un Pla contra la Sequera com un Pla de Regeneració d’Aigües, que en cap cas compten amb dotació pressupostària. A més, lamenta que el PP haja renunciat a exercir un control efectiu sobre la cessió de 12 hectòmetres cúbics d’aigua per a la producció d’hidrogen verd, tot i l’impacte que esta decisió pot tindre sobre els recursos hídrics de la ciutat. En aquest context, la coalició considera que formar part del Consorci no és una opció, sinó una responsabilitat inajornable.

Refugis climàtics i defensa del sector arrosser

Així mateix, Compromís tirarà endavant dues iniciatives més al pròxim ple. D’una banda, una moció per a consolidar una xarxa de refugis climàtics i desplegar un pla d’ombres als espais públics de la ciutat. La iniciativa planteja mesures urgents com l’adequació de biblioteques, centres socials o culturals com a refugis amb horaris amplis i condicions de confort tèrmic, així com accions específiques per protegir el personal municipal davant la calor extrema. També s’hi proposa la plantació d’arbrat autòcton i la col·laboració amb entitats per ampliar la xarxa d’espais disponibles durant l’estiu.

D’altra banda, la coalició defensarà una declaració institucional a partir de la proposta de la Unió de Llauradors per a millorar l’etiquetatge de l’arròs. Compromís reclama que s’indique clarament el país d’origen del producte, més enllà del lloc d’envasament, per tal d’evitar l’engany al consumidor i protegir els agricultors valencians davant la competència deslleial de països tercers.