Victoria Arcos i Vicente, Na Violant d'Hongria 2026

Victoria Arcos i Vicente ha estat escollida per unanimitat com a Na Violant d'Hongria 2026 per la Germandat dels Cavallers de la Conquesta en la sessió extraordinària del Capítol Permanent celebrada hui. La jove representarà a la dona de Jaume I coincidint amb la celebració del 75è aniversari de la entitat en 2026.

La jove pertany a una família àmpliament vinculada a la Germandat dels Cavallers de la Conquesta. El seu avi, Javier Vicente i Queralt, va representar el rei Jaume I durant la commemoració del 50è aniversari de la Germandat, a més d’assumir el paper de Guillem de Mont-Rodon l'any 2005 i participar activament en diverses conferències dins de la Setmana del Cavaller. Tant ella com els seus pares, Pepe Arcos i Alejandra Vicente, i el seu germà son d'una família de soca de Castelló i la seua mare va ser també regidora a l'Ajuntament de Castelló. A més a més, el seu avi Javier Vicente va ser el precursor del Camí de Santiago per la província de Castelló.

La vinculació familiar de Na Violant d'Hongria 2026 continua amb diverses generacions: Victoria és germana i neboda de cavallers, i també neboda de Na Violant d’Hongria 1993, Marta Vicente (Marta Vicente és cosina de la seua mare). Aquesta trajectòria familiar ha sigut clau en la transmissió dels valors, l'estima i el respecte per les festes fundacionals, valors que Victoria porta amb orgull.

Actualment, Victoria Arcos i Vicente, de 18 anys, està immersa en la seua formació académica dins de l’àmbit sanitari, donant continuïtat a la vocació familiar.

Des de la Germandat li volen transmetre la seua enhorabona i tot el suport per exercir aquest il·lustre paper amb la dignitat i entusiasme que representa.