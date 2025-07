¿Qué pasará con las etiquetas de distintivo ambiental cuando Castelló active la zona de bajas emisiones?

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez, ha indicado este viernes en la presentación de la ordenanza de Movilidad que el documento también dispone de un apartado en relación a la regulación de la zona de bajas emisiones (ZBE) que entrará en funcionamiento en enero de 2026, con el objetivo de reducir las emisiones a la atmósfera procedentes del tráfico rodado y, así, preservar y mejorar la calidad del aire y la salud pública.

“Para ello, se establecen los criterios de acceso y funcionamiento de la ZBE. Sin restricciones para los vecinos tal y como prometimos, cumpliendo una vez mas con la palabra dada”, ha referido.

El edil ha recordado también que “el proyecto original de la ZBE, con el anterior gobierno municipal pretendía restringir 745.000 m² y analizando la situación, comprobamos que para cumplir con los objetivos obligatorios de reducción de contaminación no eran necesarias las restricciones circulatorias. Por suerte, Castellón no tiene problemas de contaminación y por tanto, no era necesario el cierre a cal y canto de prácticamente toda la ciudad”.

Cristian Ramírez también ha hecho hincapié “en todo el trabajo que la ciudad de Castellón ha realizado últimamente, por lo que estaremos preparados tal y como nos pide Europa, por si pudiera llegar un improbable episodio de contaminación puntual, algo que con los datos que estamos dando ahora está prácticamente descartado.

Facilidad de acceso

“Por tanto, los castellonenses pueden estar muy tranquilos, puesto que el 1 de enero de 2026 cuando esta ZBE esté en vigor, no notarán ninguna diferencia a este momento”, ha asegurado.

El concejal también ha aclarado que “los vecinos, residentes y comerciantes de esa zona concreta no tendrán que contar con ninguna tarjeta en el caso improbable que se restringiera el acceso a alguna de las zonas ZBE. No tendrá que hacer nada siempre que tenga actualizada su información en el padrón. Tendremos un software que nos indicará si una persona vive en ZBE y tiene un vehículo y, a través de la DGT, sabremos qué tipo de etiqueta tiene, por tanto, no tendrá que solicitar nada”.

En el caso de no ser residente ni comerciante de esa calle, no se podrá circular por el vial que haya sido cerrado en un momento puntual a la circulación porque se haya detectado contaminación.

Vehículos municipales ecológicos

El concejal de Movilidad también ha querido adelantar que como muestra del compromiso del Gobierno con esta apuesta por una movilidad más sostenible “vamos a restringir el acceso dentro de la Zona de Bajas Emisiones a todos los vehículos municipales que no dispongan de etiquetas Eco o etiqueta 0, por tanto ya también estamos restringiéndonos a nosotros mismos los primeros, para predicar con el ejemplo”.