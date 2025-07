Victoria Arcos (Na Violant 2026): "Estic molt il·lusionada i orgullosa de representar a la que fora dona del rei Jaume I"

El prohom, Héctor Prades i Andreu, va donar a conèixer ahir el nom de la jove, qui, després, va atendre la telefonada del periódic Mediterráneo.

Victoria Arcos i Vicente va mostrar el seu orgull per representar a la que fora dona de Jaume I en un aniversari tan important per als Cavallers de la Conquesta.

Va destacar que per a ella és un honor representar a la que fora esposa del Conqueridor i que està molt il·lusionada. A més a més, va tindre un sentit record per al seu avi, Javier Vicente, qui segur que hauria viscut amb molt de carinyo este nomenament de la seua neta. «Em va cridar ahir el prohom per a comunicar-me l’elecció i em vaig emportar una gran alegria», va destacar la jove, qui va explicar que en eixe moment estava amb la seua família.

«Confie a viure este any replet d’actes amb molta intensitat al costat de les dones de companya», va afirmar Victoria Arcos, qui va destacar que tant la seua mare com les seues dos àvies, Celia i Amelia, estan molt emocionades. Fins i tot ja li ha explicat a la seua àvia Amelia, que és de Sòria, la figura que ella ara representarà.

Finalment, cal recordar que el primer acte al qual assistirà Victoria Arcos com Na Violant d’Hongria 2026, al costat de Marta Mateu, Na Violant 2025, serà la revetla de l’ànec que la Germandat té previst realitzar el dissabte 26 de juliol en l’ermita de Sant Francesc de la Font.

Des de la Germandat li volen transmetre la seua enhorabona i tot el suport per exercir aquest il·lustre paper amb la dignitat i entusiasme que representa. n