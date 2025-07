Compromís exigeix col•laboració a Carrasco després que el Síndic assenyale l’Ajuntament per inacció

Compromís per Castelló ha exigit a l’alcaldessa Begoña Carrasco una resposta immediata després que el Síndic de Greuges haja posat de manifest que l’Ajuntament no ha col·laborat amb la institució ni ha complit els requeriments formulats en un cas relacionat amb riscos labors i condicions internes de treball.

La resolució publicada pel Síndic fa un seguiment detallat de les peticions d’informació adreçades al consistori des de març de 2025, i constata que el govern municipal ha incomplert terminis, no ha aportat la documentació sol·licitada i no ha oferit una resposta completa tot i haver disposat de prou de temps per a fer-ho. A més, el document assenyala que es farà pública l’expedient complet, tal com preveu la llei, per deixar constància de la manca de col·laboració.

El cas tracta qüestions vinculades a la salut laboral dins de l’administració, com l’accés a expedients, la tramitació de canvis de lloc per motius mèdics o la petició de reunions amb responsables polítics. Des de Compromís alerten que l’opacitat mostrada pel govern municipal pot tindre conseqüències greus en altres situacions en què la ciutadania no tinga les eines per reclamar o defensar els seus drets.

“És indecent des del punt de vista institucional haver de veure com el Síndic de Greuges assenyala al nostre ajuntament com una entitat que no compleix en les seues obligacions i que no col·labora”, ha manifestat el portaveu Ignasi Garcia. “La senyora Carrasco ha preferit mirar cap a un altre costat, no reconèixer els seus errors i aquest símbol de prepotència el que fa és que ens plega de vergonya a la ciutat de Castelló i al nostre ajuntament, que queda assenyalat com algú que no es preocupa per la gent”, ha afegit.

En la seua actuació, el Síndic recorda a l’Ajuntament l’obligació legal de donar accés als documents, resoldre les peticions en termini i garantir el dret a una bona administració. També fa constar que no s’ha respost al dret d’accés als expedients de reingrés, que el procediment de canvi de lloc per motius de salut va superar el termini legal i que no es van contestar formalment les sol·licituds de cita amb l’alcaldessa i el regidor de Personal.

Davant aquesta situació, Compromís demana a Begoña Carrasco que col·labore amb el Síndic de Greuges i done resposta immediata en un tema tan sensible com són els riscos laborals.

El documento, a continuación: