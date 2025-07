Compromís alerta: els autobusos de Castelló mostren horaris antics

Compromís per Castelló ha detectat que la informació disponible a les parades d’autobús i dins dels vehicles no reflecteix els horaris d’estiu ni les condicions actuals del servei. A més de contenir horaris antics o provisionals que ja no s’estan aplicant, molts cartells encara anuncien la gratuïtat per a joves amb la targeta Móbilis 30, tot i que aquesta ja no està vigent.

Algunos carteles no muestran los horarios de verano. / Mediterráneo

“Estem pràcticament a final de juliol i continua havent cartells informatius, tant en les parades com dins dels busos, amb informació errònia. Pel que fa als horaris, no són els d’estiu, i encara s’anuncia la gratuïtat per a joves amb una targeta que ja no s’aplica”, ha apuntat el portaveu nacionalista, Ignasi Garcia. “La senyora Carrasco hauria de preocupar-se pel transport públic que utilitzen milers de persones cada dia a la nostra ciutat, en lloc de protegir el seu regidor que aparca en zona blava i no paga”, ha afegit.

Cartel donde todavía se anuncian bonificaciones que ya no se aplican. / Mediterráneo

Des de la formació recorden que moltes línies urbanes adapten el servei en funció del calendari, especialment les que connecten amb la Universitat Jaume I, motiu pel qual això hauria d’anar acompanyat d’una actualització clara i rigorosa dels horaris. En lloc d’això, remarquen, la informació exposada és incorrecta i pot generar confusió entre la ciutadania.

Sense 'app' ni alternatives fiables

A aquesta situació s’afegeix la retirada de l’aplicació municipal, que fins a 2024 permetia consultar des del mòbil els horaris en temps real del tram i dels autobusos urbans. Compromís recorda que el govern municipal va decidir eliminar aquesta app en juny de l’any passat, deixant la ciutadania sense cap alternativa específica. Davant les peticions de restablir-la, l’única resposta ha estat remetre a Google Maps, una opció que no sempre recull de manera fiable els serveis disponibles a la ciutat.

Davant aquest retrocés en l’accés a la informació, Compromís defensa la recuperació d’una app pròpia que integre tots els serveis de mobilitat i permeta consultar les rutes, freqüències i connexions des del mòbil. Així mateix, reclamen que es garantisca una informació veraç i actualitzada a les parades i dins dels autobusos, per tal de millorar l’experiència de les persones usuàries i fomentar l’ús del transport públic a Castelló.