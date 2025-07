Compromís adverteix que l'Ajuntament de Castelló ha reconegut 7 milions en factures irregulars en 2025

Compromís per Castelló ha alertat que l’equip de govern del Partit Popular i Vox ha aprovat, només en el que portem de 2025, quatre Reconeixements Extrajudicials de Crèdit (REC) per un valor total de 7.109.357,45 euros. Es tracta de factures tramitades al marge de la legalitat contractual, per serveis que no comptaven amb cap expedient ni procés de licitació previ.

Entre aquestes despeses hi ha serveis essencials com el transport públic urbà, la neteja d’edificis municipals, el manteniment de zones verdes, el vestuari de la Policia Local o serveis socials urgents, que haurien d’estar coberts per contractes regulars i amb garanties jurídiques.

Tal com ha denunciat la regidora Vera Bou, “el govern de Castelló ha convertit el reconeixement extrajudicial en una forma ordinària de gestionar, buidant de sentit la legalitat i evitant el control democràtic del Ple”. Bou ha qualificat la situació de “desgovern institucional” i ha exigit responsabilitats.

Més de 14 milions en 2024

A més, la formació recorda que l’any 2024 el govern del PP i Vox ja va aprovar vuit reconeixements extrajudicials per valor de més de 14 milions d’euros. En total, el volum de factures irregulars aprovat pel govern de Begoña Carrasco supera els 21 milions des de 2024.

En aquest sentit, els informes de la Intervenció General i dels serveis jurídics municipals han qualificat aquestes actuacions de nul·les de ple dret i han recomanat obrir expedients de revisió. Tot i això, l’equip de govern ha decidit continuar amb els pagaments per via extrajudicial, apel·lant a un suposat “interés públic”, tal com van afirmar en la Junta de Govern Local.

Des de Compromís s’exigeix paralitzar aquestes pràctiques, licitar tots els serveis de manera immediata i depurar responsabilitats polítiques per part dels regidors delegats que han emés conformitats de despesa sense contracte. “Castelló mereix una administració transparent, eficient i legal. Cada euro públic ha d’estar justificat i cada contracte ha de respectar la llei”, ha conclos Bou.