Compromís demana desbloquejar les obres de set centres escolars a Castelló

Compromís per Castelló ha registrat una moció per instar al govern municipal a reclamar de manera immediata la delegació de competències per a executar obres urgents en set centres educatius de la ciutat. La proposta inclou sis escoles públiques, Cervantes, Sant Agustí, Bisbe Climent, Mestre Armelles, Carles Selma i Jaume I; i la construcció del nou IES Crèmor.

La coalició recorda que aquestes intervencions, a proposta del Consell Escolar Municipal, van ser acordades de manera oficial per la Junta de Govern Local a la primavera de 2023, però que a dia de hui continuen sense cap avanç ni previsió. "Amb l’entrada del Partit Popular i Vox a l’Ajuntament, el full de ruta ha quedat paralitzada i això implica que la ciutat de Castelló quedarà el pròxim curs sense cap nova construcció educativa en marxa, malgrat l’existència de projectes prioritzats i acordats", han denunciat.

“L’actitud submisa de Begoña Carrasco i Maria España davant el Consell fa que Castelló deixe de rebre milions d’euros en inversions educatives”, ha denunciat el regidor Pau Sancho. “Ni reclamen les escoles ni projecten cap centre nou per al curs vinent”.

En la moció, Compromís destaca els beneficis que ha tingut aquest model de col·laboració en els últims anys, amb la reforma del CEIP Herrero i les obres executades al CEIP Vicent Marçà, Juan Sebastián El Cano i Mestre Canós. En total, més de 20 milions d’euros en inversions educatives han arribat a Castelló gràcies a la gestió municipal d’aquestes obres.

La formació defensa que aquest sistema ha permés adaptar els projectes a les necessitats reals dels centres, actuar amb més rapidesa i donar veu a la comunitat educativa. Per això, considera imprescindible que el govern local no renuncie a aquest tipus d’inversió, siga a través del Pla Edificant o de qualsevol nou mecanisme de col·laboració que garantisca la continuïtat dels projectes acordats.

Compromís incomplit

A més, la coalició denuncia que aquesta paràlisi arriba malgrat que el Partit Popular va prometre durant la campanya electoral completar el 100% del Pla Edificant i donar suport tècnic als ajuntaments per facilitar la construcció i rehabilitació de centres. Un compromís que també es va incloure al programa de govern del Consell per al curs 2024-2025.

Compromís subratlla que les intervencions pendents no són actuacions menors, sinó reformes integrals, ampliacions i, en alguns casos, la construcció completa de nous centres escolars. Es tracta d’obres molt necessàries per garantir unes condicions dignes per a l’alumnat i el personal docent, i que a més podrien suposar un impuls econòmic important per a la ciutat gràcies a la generació de llocs de treball. Per això, la formació reclama reactivar amb la màxima brevetat els tràmits per demanar les delegacions de competències i compartir la planificació amb la resta de grups municipals.