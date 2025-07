Clara Sanz, reina de las fiestas de Castelló 2026: «No lo podía creer, espero este ciclo con mucha ilusión»

Cuándo ayer a media tarde sonó el teléfono con la llamada portadora de la gran noticia no se lo podía creer. «Ha sido un momento de muchos nervios porque no me lo esperaba», afirmó la reina de las fiestas de Castelló 2026, Clara Sanz Sobrino en declaraciones al periódico Mediterráneo. La joven, que tiene 20 años y estudia 3º de Magisterio en la Universitat Jaume I (UJI) está muy emocionada, al igual que toda su familia. «Cuando hemos visto que llamaba la alcaldesa todo ha sido alegría y mi abuela Rosa se ha puesto a llorar», destacó. Y es que en ese momento, los recuerdos en la figura de José Miguel Sobrino, «el iaio José Miguel» brotaron sin medida. Sobrino fue un hombre muy vinculado a la fiesta y miembro de la Junta de Festes durante diez años. «Él estaría muy contento y si se tuvo que ir, ahora lo verá todo desde un lugar privilegiado», destacó la joven.

Afirmó que espera «con mucha ilusión este año en el que disfrutará mucho con Ana», ya que ambas son compañeras de la Escola de Dansa Castelló que dirige Conso Jóvena.

Con respecto a sus actos preferidos de las fiestas fundacionales, destaca el desfile de gaiatas para poder lucir los monumentos y este año «la gaiata de la ciudad es la de Farola-Ravalet, por lo que será un orgullo» y la ofrenda de flores «porque todos somos muy devotos de la Virgen del Lledó», finalizó la reina de las fiestas de Castelló 2026 visiblemente emocionada.