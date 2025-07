Compromís proposa canvis per a un transport públic "ambiciós" a Castelló

Compromís per Castelló ha presentat una al·legació al nou model de servei de transport públic amb autobús, impulsat pel govern municipal del PP i Vox. La formació apunta que es tracta d’una proposta poc ambiciosa, que manté pràcticament intactes les línies, els horaris i les tarifes actuals, i que no respon a les necessitats d’una ciutat que vol avançar cap a una mobilitat més sostenible.

Per això, una de les principals reivindicacions que fa la formació és la coordinació entre els autobusos i els trens de Rodalies, especialment en aquelles línies que tenen parada a l’estació. Actualment, els horaris no estan sincronitzats i això dificulta que la ciutadania puga utilitzar de manera combinada ambdós serveis, tant a primera hora del matí com en les últimes franges del dia.

Freqüències

Així mateix, pel que fa a les freqüències, Compromís proposa augmentar la periodicitat del servei i establir horaris més regulars i previsibles. Actualment, els horaris varien d’una hora a una altra -per exemple, un autobús pot passar a les 10.15 hores, després a les 11.45 h i més tard a les 12.30 h-, cosa que complica saber amb certesa a quina hora eixirà el pròxim autobús. Això, dificulta la planificació del dia a dia i fa que el servei siga menys útil i menys utilitzat.

Preus per a joves

D’altra banda, Compromís també proposa una reducció en el cost dels abonaments per a joves, que actualment són molt més elevats que els d’altres col·lectius de la ciutat. Consideren que, si es vol fomentar el transport públic entre la població jove, que té més necessitats de mobilitat i menys accés al vehicle privat, caldria apropar els preus a les bonificacions que ja gaudeixen altres sectors. En aquest sentit, recorden que el servei va ser gratuït per a les persones joves durant un període, però el govern actual ha eliminat aquest avantatge. La coalició aposta per corregir aquest desequilibri i fer el servei més just i assequible.

Amb aquestes al·legacions, Compromís aposta per fer un salt endavant cap a un model de mobilitat més ben planificat, adaptat als nous hàbits i capaç d’oferir una alternativa real al vehicle privat. La formació demana al govern municipal que incorpore aquestes millores abans de tancar el projecte definitiu.