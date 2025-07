Novetats de l'obra de reforma del Mercat Central de Castelló: adjudicació i plaços

Les obres per a reformar el Mercat Central de Castelló començaran en un mes (finals d’agost/principis de setembre) després que la Taula de Contractació haja proposat formalment, esta mateixa setmana, adjudicar els treballs a la UTE formada per Telecso i Gimecons per 9,7 milions d’euros (va eixir a licitació per 10,6 milions), segons ha pogut saber el periòdic Mediterráneo. Cal recordar que l’Ajuntament hauria sol·licitat 6 milions a la Unió Europea per a esta reforma (la resta se sufragarà amb fons municipals) i que a la mateixa es van presentar nou empreses.

Amb este tràmit, el consistori consolida l’avanç en la rehabilitació d’este recinte municipal. Ara, les dos firmes hauran de presentar la documentació requerida i formalitzar el contracte una vegada la junta de govern local ratifique l’adjudicació, possiblement la primera setmana del mes d’agost.

De manera paral·lela, el consistori de la capital té previst que en la comissió d’Urbanisme del dilluns s’informe de manera favorable sobre la contractació de la direcció d’obra d’esta rehabilitació i, després de finalitzar els tràmits administratius i la burocràcia pertinent, els treballs podran començar. Es desenrotllaran durant els pròxims 16 mesos a partir de l’inici d’estos.

Venedors i clients

Així, les primeres obres que la ciutadania veurà serà el muntatge del mercat provisional en la plaça Santa Clara. Una estructura que ocuparà 3.108 metres quadrats i que tindrà tots els servicis necessaris tant per als venedors del Mercat Central com per als clients. Seguidament, li s tocarà el torn als comerciants que hauran de traslladar-se a esta nova ubicació on romandran quasi any i mig, termini en el qual es prolongarà l’obra.

A més, de ser especialment sensible amb el tractament del mur que separa la zona de la carn de la del peix degut a la seua importància arquitectònica, la rehabilitació de l’interior serà íntegra, es netejarà la façana i es dignificarà el carreró on es troba el bar del Mercat amb claraboies.

Amb les obres s’eliminarà l’escala que baixa a l’aparcament subterrani de la plaça Santa Clara des de la zona de la pescateria i s’instal·larà un ascensor per a donar servici a la terrassa del terrat, de nova creació. Es disposarà un atri central de nou metres amb bancs, taules i cadires per a reunions i exposició, es llevarà el fals sostre, hi haurà una sala de lactància i ceràmica de gran format fins a completar quasi 3.000 metres quadrats.

Mercat més modern

La reforma, que és un compromís electoral de l’alcaldessa, donarà pas a un mercat més modern i amb capacitat per a llocs gastronòmics, a una terrassa en la plaça Major per als castellonencs, així com a una altra en la part superior de la pescateria per a ús general, segons arreplega el projecte aprovat per l’Ajuntament de Castelló.