Compromís critica que l'Ajuntament de Castelló haja "abandonat" un dels projectes més importants en habitatge

Compromís per Castelló ha assenyalat que el govern municipal ha deixat de banda el seu projecte estrella en matèria d’habitatge, "després d’executar-ne menys del 6% del pressupost el passat exercici". La iniciativa, impulsada pel regidor d’Urbanisme Sergio Toledo com a gran aposta del Partit Popular en aquest àmbit, no ha tingut recorregut, segons assenyala la coalició valencianista.

"El govern del PP s'ha rendit a l'evidència i ha abandonat el seu projecte estrella en vivenda, que era la renovació de façanes", ha apuntat el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia. "Ara han fet una aposta per continuar amb el projecte de rehabilitació d'edificis que vam començar des de l’Acord de Fadrell, un projecte que està donant servei a desenes de comunitats de propietaris de la nostra ciutat", afegeix.

Nova convocatòria

Esta setmana, la Junta de Govern ha aprovat una nova convocatòria d’ajudes a la rehabilitació amb una dotació de 500.000 euros, mantenint les mateixes bases que es van redactar en l’anterior legislatura. El programa està pensat per a comunitats de veïns i ha demostrat tenir una bona acollida en convocatòries anteriors, permetent a moltes finques adaptar-se a les normatives actuals i millorar la qualitat de vida de les persones residents.

D’altra banda, el pròxim ple de l'Ajuntament aprovarà la pròrroga del programa Xaloc, "un servei d’acompanyament en matèria d’habitatge impulsat pel govern del Botànic i que Castelló va incorporar en l’etapa progressista", esmenta Compromís. També continua en marxa el Pla Barris, amb una inversió de 10 milions d’euros provinents de fons europeus, que permetrà la rehabilitació de prop de 600 habitatges en zones vulnerables de la ciutat.

Polítiques heretades

Compromís destaca, així, que les úniques polítiques actives en matèria d’habitatge a Castelló són les heretades dels governs anteriors, i que l’executiu de Begoña Carrasco "no ha sigut capaç de posar en marxa cap mesura nova per fer front a la realitat que viu la ciutat: l’increment sostingut dels preus del lloguer, la proliferació de pisos turístics no registrats i les dificultats creixents per accedir a un habitatge digne".

Davant aquest escenari, la formació apunta que Castelló "necessita reforçar i ampliar les polítiques d’habitatge per donar resposta als reptes actuals. Compromís remarca que el manteniment de les iniciatives que funcionen és positiu, però insuficient per afrontar la realitat del mercat del lloguer i la manca d’habitatge assequible".